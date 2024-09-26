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США ввели санкции против россиянина - РИА Новости, 26.09.2024
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18:46 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ssha-1974932181.html
США ввели санкции против россиянина
США ввели санкции против россиянина - РИА Новости, 26.09.2024
США ввели санкции против россиянина
США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина, сообщает американский минфин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:46
2024-09-26T18:46
сша
санкт-петербург
сергей иванов (политик)
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина, сообщает американский минфин. Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в санкционные списки добавлен Сергей Иванов (Омельницкий) из Санкт-Петербурга, он 1980 года рождения. Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт, говорится в сообщении.
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сша, санкт-петербург, сергей иванов (политик), в мире, санкции в отношении россии
США, Санкт-Петербург, Сергей Иванов (политик), В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против россиянина

Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина, сообщает американский минфин.
Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в санкционные списки добавлен Сергей Иванов (Омельницкий) из Санкт-Петербурга, он 1980 года рождения.
Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт, говорится в сообщении.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
США расширили санкции против России
23 августа, 17:42
 
СШАСанкт-ПетербургСергей Иванов (политик)В миреСанкции в отношении России
 
 
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