https://ria.ru/20240926/ssha-1974932181.html

США ввели санкции против россиянина

США ввели санкции против россиянина - РИА Новости, 26.09.2024

США ввели санкции против россиянина

США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина, сообщает американский минфин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:46

2024-09-26T18:46

2024-09-26T18:46

сша

санкт-петербург

сергей иванов (политик)

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США ввели связанные с информационными технологиями санкции против россиянина, сообщает американский минфин. Как говорится в сообщении офиса по контролю за иностранными активами минфина США, в санкционные списки добавлен Сергей Иванов (Омельницкий) из Санкт-Петербурга, он 1980 года рождения. Кроме того, под санкции попала компания по обработке платежей Cryptex и одноименный сайт, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

сша

санкт-петербург

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сша, санкт-петербург, сергей иванов (политик), в мире, санкции в отношении россии