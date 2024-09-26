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Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года - РИА Новости, 26.09.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
13:58 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/semya-1974844672.html
Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года
Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года - РИА Новости, 26.09.2024
Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года
За восемь месяцев текущего года третьи дети родились в 738 семьях, еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:58
2024-09-26T13:58
ивановская область
россия
жилье
станислав воскресенский
многодетные семьи
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За восемь месяцев текущего года третьи дети родились в 738 семьях, еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими, сообщает пресс-служба регионального правительства. В общей сложности сейчас в регионе проживает 10,5 тысячи многодетных семей. За последние 10 лет их число возросло в два раза. Также в ведомстве отмечают, что за восемь месяцев года в 57 семьях появились двойни – это на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 2024 год объявлен президентом России Годом семьи. По инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в регионе ввели новые меры поддержки. Для многодетных семей – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Для молодых семей – студенческий материнский капитал в размере 1 миллиона рублей, также действует единовременная выплата на улучшение жилищных условий.
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россия, жилье, станислав воскресенский, многодетные семьи
Ивановская область, Россия, Жилье, Станислав Воскресенский, Многодетные семьи

Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года

© iStock.com / Elena GromovaСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Семья с детьми
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За восемь месяцев текущего года третьи дети родились в 738 семьях, еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общей сложности сейчас в регионе проживает 10,5 тысячи многодетных семей. За последние 10 лет их число возросло в два раза.
Также в ведомстве отмечают, что за восемь месяцев года в 57 семьях появились двойни – это на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
2024 год объявлен президентом России Годом семьи. По инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в регионе ввели новые меры поддержки.
Для многодетных семей – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев.
Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Для молодых семей – студенческий материнский капитал в размере 1 миллиона рублей, также действует единовременная выплата на улучшение жилищных условий.
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Ивановская областьРоссияЖильеСтанислав ВоскресенскийМногодетные семьи
 
 
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