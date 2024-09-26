https://ria.ru/20240926/semya-1974844672.html

Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года

Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года - РИА Новости, 26.09.2024

Более 700 семей Ивановской области стали многодетными с начала года

За восемь месяцев текущего года третьи дети родились в 738 семьях, еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:58

2024-09-26T13:58

2024-09-26T13:58

ивановская область

россия

жилье

станислав воскресенский

многодетные семьи

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За восемь месяцев текущего года третьи дети родились в 738 семьях, еще 332 малыша стали у родителей четвертыми и последующими, сообщает пресс-служба регионального правительства. В общей сложности сейчас в регионе проживает 10,5 тысячи многодетных семей. За последние 10 лет их число возросло в два раза. Также в ведомстве отмечают, что за восемь месяцев года в 57 семьях появились двойни – это на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 2024 год объявлен президентом России Годом семьи. По инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в регионе ввели новые меры поддержки. Для многодетных семей – освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, первоочередное право на прием в детские сады, бесплатное посещение государственных музеев. Кроме того, увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ – в расчет выплаты вошли затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Для молодых семей – студенческий материнский капитал в размере 1 миллиона рублей, также действует единовременная выплата на улучшение жилищных условий.

https://ria.ru/20240919/remont-1973691285.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, станислав воскресенский, многодетные семьи