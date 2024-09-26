https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия

Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024

Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия

Вечером 25 сентября заседание Совета безопасности России впервые прошло в открытом режиме. Президент Путин на камеры рассказал о том, как будет изменена ядерная РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:44

2024-09-26T12:44

2024-09-26T14:51

аналитика

россия

владимир путин

белоруссия

ядерное оружие

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Вечером 25 сентября заседание Совета безопасности России впервые прошло в открытом режиме. Президент Путин на камеры рассказал о том, как будет изменена ядерная доктрина страны. Подобные изменения принимаются без проволочек — президентским указом — и вступают в силу сразу после его подписания. Так что тема актуальная, можно сказать, горячая.Порог применения всех средств нашего ядерного арсенала — самого большого и технологически продвинутого в мире — заметно понижен.Уничтожена лазейка, позволявшая западным державам воевать с Россией в прокси-режиме, используя живую силу украинцев и "разных прочих шведов". Теперь ядерное оружие возможно применять против неядерных государств, если они ведут агрессию против России при помощи ядерного государства."В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию," — отметил Владимир Путин.То есть у американцев, британцев, французов больше не получится спрятаться за спины украинцев, поляков, румын и прибалтов. Ответ, если будет принято соответствующее решение, прилетит по всем.А то на Западе погрузились в свои любимые мечты об уберменшах, которые нажимают на кнопки, попивая мохито, за тысячи километров от фронта, и унтерменшах, которые гибнут от русских бомб и ракет. Теперь это разделение отменено, ядерное оружие — величайший уравнитель.Существенно расширена возможность применения ядерного оружия в ответ на атаки самолетов, ракет и беспилотников. Причем речь идет не только о носителях ядерного оружия. Теперь Россия может ответить на любую попытку массированного пересечения нашей воздушной границы.Соответствующее положение было доведено до всех наших стратегических противников. "Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", — пояснил президент Путин.Еще одна новелла: средствами ядерного сдерживания Россия будет защищать и своего ближайшего союзника — Белоруссию. Это на случай, если непонятливые поляки или украинцы попытаются осуществлять там диверсии обычными вооружениями.Долгое время наша страна проявляла поразительное благородство, пытаясь сдерживать оголтелых западных агрессоров неядерными средствами. Мы воевали словно со связанными руками.Совершенно понятно, почему это делалось. Украинцы для нас всегда будут частью русского народа — оболваненной, обозленной, но способной к перевоспитанию.Этим вовсю пользовались американцы и европейцы, открыто воюющие против России руками украинцев. Исключительно удобно получилось — они будут сидеть в тысячах километров от ЛБС и накачивать Незалежную деньгами и оружием, а умирать за их интересы будут украинские рабы.Старания России проявить ответственность, нежелание губить людей встречались улюлюканьем над нашими красными линиями. Верхом наглости стала просьба Зеленского разрешить ему удары американскими ракетами по целям в тылу России. Эту идею стали открыто обсуждать в стиле "Чем ответит Москва? — Да ничем, это все блеф!".Ну вот и пришло время посмотреть, кто блефует на самом деле. Не успел президент Путин рассказать об изменениях в российской ядерной доктрине, как британские таблоиды завыли, как волки на луну: "Леденящие кровь угрозы!", "Путин понижает порог применения ядерного оружия!"Статья в Daily Mail щедро иллюстрирована фотографиями с запусков наших стратегических межконтинентальных баллистических ракет, а также подробно разбирает компьютерную симуляцию, наглядно показывающую, что останется от Лондона в случае попадания хотя бы одного нашего стратега с ядерной оснасткой. Спойлер: ничего.Понимают ли масштаб угрозы в США? Есть ощущение, что демократам настолько важно удержать власть, что они не побоятся никаких рисков и готовы даже ядерную войну объявить "новой нормой". Поэтому они продолжают лгать американцам, что, мол, ничего не будет и это все блеф. Под это вранье Штаты рискуют превратиться в декорации к Fallout — это прекрасный свежий сериал про ядерный постапокалипсис.Отчетливо видят все риски и честно о них говорят только в команде Дональда Трампа. "Идите на переговоры с Путиным по Украине или вас ждет ядерная война", — предупредили американский истеблишмент его сын и Кеннеди-младший еще за неделю до того, как президент России объявил об изменениях в нашей доктрине. Услышат ли на Западе эти голоса разума и предупреждение из Москвы? Вопрос открытый.

https://ria.ru/20240926/rogov-1974772482.html

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https://ria.ru/20240926/mid-1974741045.html

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974721099.html

https://ria.ru/20240925/vershinin-1974694451.html

россия

белоруссия

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аналитика, россия, владимир путин, белоруссия, ядерное оружие