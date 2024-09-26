https://ria.ru/20240926/yadernoe_oruzhie-1974738480.html

Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия

Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия

Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:33

2024-09-26T04:33

2024-09-26T04:33

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию предложил внести ряд уточнений по поводу условий применения Россией ядерного оружия.Как отметил глава государства, Москва всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны."В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — сказал Путин.Москва также оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу."Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", — отметил президент.В проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз, сообщил также Путин.Уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания являются выверенными и соразмерными военным угрозам и рискам в отношении России, подчеркнул президент."Повод призадуматься"Предложенные изменения в ядерной доктрине, касающиеся реакции на массированный старт и пересечение границы воздушно-космическими средствами поражения противника, являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолеты, ракеты и БПЛА, при определенных условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", — написал он в своем Telegram-канале.Говоря о предложенных уточнениях в основы госполитики в области ядерного сдерживания, зампред Совбеза подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идет речь"."Использовать более эффективно"Внесенные в ядерную доктрину России изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной, они внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Они внесены для того, чтобы наша ядерная доктрина соответствовала реалиям сегодняшнего дня, а цели - для того, чтобы она была гибкой и ей можно было бы пользоваться более эффективно", — сказал он.В свою очередь депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") отметил, что в новой ядерной доктрине учтены все новые обстоятельства, в том числе гибридные формы войны, объявленной Западом России."И те, кто осмелится нанести массированный ракетный удар по нашей территории, который сейчас активно обсуждают на Западе, пусть даже боеголовки и будут обычными", — добавил парламентарий.Обновление доктрины является фактически принятым решением, что агрессия объединённых вооруженных сил НАТО или одной из стран альянса против России даже с использованием обычных вооружений может повлечь за собой ядерный ответ, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Он напомнил, что среди стран-членов НАТО есть три ядерные: США, Франция и Великобритания."Если с территории Польши, Германии или любой другой страны по нам осуществляется удар с использованием, например, высокоточных средств поражения в обычном оснащении, Россия будет считать, что это повод для ответного ядерного удара", — сказал Коротченко.Эксперт назвал такое решение "своевременным и правильным".

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https://ria.ru/20240925/putin-1974703991.html

https://ria.ru/20240924/germaniya-1974416140.html

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

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Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию 2024-09-26T04:33 true PT3M59S

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россия, москва, белоруссия, владимир путин, игорь коротченко, дмитрий медведев, нато, госдума рф