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Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет - РИА Новости, 26.09.2024
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16:21 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/ran-1974893921.html
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет - РИА Новости, 26.09.2024
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Здоровый образ жизни сохраняет сердце здоровым и может добавить дополнительно 20 лет жизни человеку, заявил академик РАН, президент общероссийской общественной... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:21
2024-09-26T16:21
общество
россия
лео бокерия
михаил мурашко
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здоровый образ жизни сохраняет сердце здоровым и может добавить дополнительно 20 лет жизни человеку, заявил академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. "ЗОЖ – это здоровое сердце, плюс 20 дополнительных лет жизни человека", - сказал Бокерия на пресс-конференции, посвященной проведению международной акции "10 тысяч шагов к жизни", в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что больничная летальность от инфарктов миокарда снизилась в России за 5 лет на 22%, от инсультов – на 14%.
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общество, россия, лео бокерия, михаил мурашко, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Лео Бокерия, Михаил Мурашко, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет

Академик РАН Бокерия: ЗОЖ может дать человеку 20 дополнительных лет жизни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка катается на велосипеде по набережной Москвы
Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здоровый образ жизни сохраняет сердце здоровым и может добавить дополнительно 20 лет жизни человеку, заявил академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.
"ЗОЖ – это здоровое сердце, плюс 20 дополнительных лет жизни человека", - сказал Бокерия на пресс-конференции, посвященной проведению международной акции "10 тысяч шагов к жизни", в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что больничная летальность от инфарктов миокарда снизилась в России за 5 лет на 22%, от инсультов – на 14%.
Пульс - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кардиолог назвала основные причины сердечного приступа
20 августа, 03:11
 
ОбществоРоссияЛео БокерияМихаил МурашкоРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
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