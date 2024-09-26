https://ria.ru/20240926/ran-1974893921.html
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет - РИА Новости, 26.09.2024
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Здоровый образ жизни сохраняет сердце здоровым и может добавить дополнительно 20 лет жизни человеку, заявил академик РАН, президент общероссийской общественной... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:21
2024-09-26T16:21
2024-09-26T16:21
общество
россия
лео бокерия
михаил мурашко
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Здоровый образ жизни сохраняет сердце здоровым и может добавить дополнительно 20 лет жизни человеку, заявил академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. "ЗОЖ – это здоровое сердце, плюс 20 дополнительных лет жизни человека", - сказал Бокерия на пресс-конференции, посвященной проведению международной акции "10 тысяч шагов к жизни", в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что больничная летальность от инфарктов миокарда снизилась в России за 5 лет на 22%, от инсультов – на 14%.
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общество, россия, лео бокерия, михаил мурашко, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Лео Бокерия, Михаил Мурашко, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Академик РАН рассказал, как продлить жизнь на 20 лет
Академик РАН Бокерия: ЗОЖ может дать человеку 20 дополнительных лет жизни