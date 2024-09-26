https://ria.ru/20240926/prognoz-1974912173.html

Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области

Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области - РИА Новости, 26.09.2024

Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области

Правительство Ленинградской области одобрило проект прогноза социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:24

2024-09-26T17:24

2024-09-26T17:24

ленинградская область

александр дрозденко

правительство ленинградской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Ленинградской области одобрило проект прогноза социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Дмитрий Ялов отметил в докладе, что рост инвестиций будут обеспечивать обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, логистические и инфраструктурные проекты. По базовому варианту прогноза средний ежегодный прирост промышленного производства в 2025-2027 годах прогнозируется на уровне 2,3%. К 2027 году объем потребительского рынка превысит 1,2 миллиарда рублей. "До 2027 года ждем 3,2 триллиона рублей инвестиций в экономику Ленобласти. Это 48,9% валового регионального продукта – уровень наиболее развитых мировых экономик. Из них более 800 миллиардов рублей инвестиций прогнозируем уже в 2024 году. Самые большие вложения придут в обрабатывающие отрасли", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Рост реальной заработной платы в Ленинградской области за три года составит 9,4% к уровню 2024 года. К 2027 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится до 98,9 тысячи рублей. Планируется, что численность занятого населения в регионе вырастет до 960 тысяч человек при минимальном уровне безработицы - не выше 0,3%. К концу 2027 года планируется прирост населения в Ленинградской области на 33 тысячи человек - до 2,078 миллиона.

https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, правительство ленинградской области