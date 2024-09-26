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Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области - РИА Новости, 26.09.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:24 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/prognoz-1974912173.html
Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области
Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области - РИА Новости, 26.09.2024
Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области
Правительство Ленинградской области одобрило проект прогноза социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:24
2024-09-26T17:24
ленинградская область
александр дрозденко
правительство ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Ленинградской области одобрило проект прогноза социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Дмитрий Ялов отметил в докладе, что рост инвестиций будут обеспечивать обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, логистические и инфраструктурные проекты. По базовому варианту прогноза средний ежегодный прирост промышленного производства в 2025-2027 годах прогнозируется на уровне 2,3%. К 2027 году объем потребительского рынка превысит 1,2 миллиарда рублей. "До 2027 года ждем 3,2 триллиона рублей инвестиций в экономику Ленобласти. Это 48,9% валового регионального продукта – уровень наиболее развитых мировых экономик. Из них более 800 миллиардов рублей инвестиций прогнозируем уже в 2024 году. Самые большие вложения придут в обрабатывающие отрасли", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Рост реальной заработной платы в Ленинградской области за три года составит 9,4% к уровню 2024 года. К 2027 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится до 98,9 тысячи рублей. Планируется, что численность занятого населения в регионе вырастет до 960 тысяч человек при минимальном уровне безработицы - не выше 0,3%. К концу 2027 года планируется прирост населения в Ленинградской области на 33 тысячи человек - до 2,078 миллиона.
https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html
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александр дрозденко, правительство ленинградской области
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Правительство Ленинградской области

Прогноз развития экономики на три года одобрили в Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Правительство Ленинградской области одобрило проект прогноза социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Дмитрий Ялов отметил в докладе, что рост инвестиций будут обеспечивать обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, логистические и инфраструктурные проекты. По базовому варианту прогноза средний ежегодный прирост промышленного производства в 2025-2027 годах прогнозируется на уровне 2,3%. К 2027 году объем потребительского рынка превысит 1,2 миллиарда рублей.
"До 2027 года ждем 3,2 триллиона рублей инвестиций в экономику Ленобласти. Это 48,9% валового регионального продукта – уровень наиболее развитых мировых экономик. Из них более 800 миллиардов рублей инвестиций прогнозируем уже в 2024 году. Самые большие вложения придут в обрабатывающие отрасли", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Рост реальной заработной платы в Ленинградской области за три года составит 9,4% к уровню 2024 года. К 2027 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится до 98,9 тысячи рублей.
Планируется, что численность занятого населения в регионе вырастет до 960 тысяч человек при минимальном уровне безработицы - не выше 0,3%. К концу 2027 года планируется прирост населения в Ленинградской области на 33 тысячи человек - до 2,078 миллиона.
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