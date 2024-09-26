"У них мог быть куратор". Что учинила банда подростков в Сибири
© СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСтоп-кадр с видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки. По версии следствия, подростки объединились, чтобы нападать на антифашистов и мигрантов. Мачете, патроны, оружие — малая часть того, что силовики обнаружили во время обысков. Что подвигло несовершеннолетних пойти против закона — в материале РИА Новости.
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В июне в Сети разлетелся ролик о том, как несколько подростков напали на прохожего в Железногорске. Один достал газовый баллончик и распылил жертве в лицо. Повалили, били ногами по голове и туловищу, затем сбежали. Пострадавший обратился в полицию, возбудили уголовное дело по статье 116 ("Побои"). В том же месяце эти подростки нарисовали нацистские символы на фасаде одного из жилых домов.
Десятого сентября в СК по Красноярскому краю сообщили, что их задержали. В группе было восемь человек возрастом 16-19 лет, в том числе одна девушка. Их подозревают в организации экстремистского сообщества и участии в нем. По этой статье грозит от двух до шести лет.
© СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСтоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
СК совместно с УФСБ по Красноярскому краю провели обыски. Изъяли различные предметы с изображением свастики, пневматическую винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, перцовые баллончики, бейсбольную биту.
Задержанные — учащиеся колледжа. Как сказала РИА Новости представитель СК по Красноярскому краю Лариса Нейланд, они из благополучных семей, на учете раньше не состояли.
В местных СМИ появился ролик, где молодые люди извиняются, упоминая и другие нападения. "Каюсь в избиении наркоманов и бездомных. Обещаю больше впредь не повторять", — говорит один из них.
Однако признали вину пока не все. В СК отметили, что они останутся под стражей два месяца. Затем суд.
© СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСтоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
"Роли четко распределены"
Началось с того, что двое подростков из Железногорска создали закрытый чат в Telegram, где обсуждали, как расправляться с антифашистами и мигрантами. Следом аналогичная группа возникла в Красноярске. Лидеры были знакомы друг с другом, в итоге решили объединиться. Распределили роли.
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"Руководитель отвечал за наполнение группы содержанием. Организаторы планировали нападения. Остальные просто участвовали. Чтобы не попасться, группу часто переименовывали, — уточнила Лариса Нейланд. — По нашим данным, куратора не было, действовали сами. Информацию черпали из открытых источников".
© СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСтоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Хотели научиться пользоваться оружием. Откуда оно у них взялось, еще выясняют.
Лидеры группировки собирались "расширить штат". Однако едва ли осознавали, что могли попасть еще под статью 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступления"), по которой полагается от двух до шести лет.
К слову, в июле глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев объявил, что внесен законопроект об ужесточении ответственности по этой статье: до шести лет, если вербуют через интернет и другие информационно-телекоммуникационные сети. До семи — если склонили 14-летнего, а также двух и более несовершеннолетних.
Депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков втягивают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. Завлекают также в диверсии. На прошлой неделе стало известно, что кабмин проект поддержал, но отправил на доработку.
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Большие последствия
Мотивы группировки пока непонятны — допросы продолжаются. Ветеран спецподразделения группы антитеррора "Альфа" Игорь Сенин в комментарии РИА Новости указал: возможно, таким образом подростки хотели выделиться и привлечь к себе внимание.
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"Если бы им удалось провести несколько нападений, не исключено, что появился бы куратор, который бы воспользовался их взглядами, предложив, к примеру, еще и деньги за это, склонив их к другим преступлениям — более крупным и изощренным", — говорит он.
Цель таких кураторов — втянуть российскую молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, повсеместно распространить неонацистскую идеологию и устроить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране, продолжает Сенин.
© СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияСтоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Стоп-кадр видеозаписи задержания подозреваемых в создании экстремистского сообщества неонацистской направленности в Красноярском крае
Как объяснял РИА Новости специалист по экстремистских сообществам Игорь Иванишко, схема вербовки в неонацистские группировки проста: руководители обычно призывают отказаться от вредных привычек, пропагандируют здоровый образ жизни. Поднимают, на первый взгляд, важные вопросы, волнующие многих. Например, рассказывают, как контролировать миграционный поток. И советуют идти коротким путем: пустить в ход кулаки, взять в руки оружие — то есть самостоятельно разобраться с теми, кто якобы "уничтожает подлинную языческую славянскую идентичность".
Как пример — радикальное движение "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийц")*, куда завлекали молодежь под предлогом избавления общества от "низших социальных слоев": бездомных, алкоголиков и наркоманов. Возникло на Украине и основано на неонацистской идеологии.
© РИА Новости / ЦОС ФСБЗадержание членов украинской радикальной группы "М.К.У." в Саратове. Кадр видео
Задержание членов украинской радикальной группы "М.К.У." в Саратове. Кадр видео
В 2021-2022 годах по всей стране задержали более 60 участников "М.К.У."*, планировавших нападения на российских общественных деятелей, журналистов, лиц неславянской внешности. Пресекли четыре теракта. Осудили 12 наиболее радикальных представителей движения. По данным силовиков, с начала СВО кураторы ориентировали "М.К.У."* на диверсии, поджоги военкоматов, массовые рассылки анонимных сообщений о "минировании" общественных мест и учебных заведений.
"Важно сейчас не только провести беседы с родителями подростков, но и выявить лидера, применив к нему самые строгие меры", — подчеркивает Сенин. И добавляет: не стоит, помимо прочего, широко афишировать действия таких группировок, ведь именно внимания они и добиваются.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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