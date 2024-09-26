https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html

"У них мог быть куратор". Что учинила банда подростков в Сибири

"У них мог быть куратор". Что учинила банда подростков в Сибири - РИА Новости, 26.09.2024

"У них мог быть куратор". Что учинила банда подростков в Сибири

В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки. По версии следствия, подростки объединились, чтобы нападать на антифашистов и мигрантов... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:08

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Красноярском крае арестовали участников неонацистской группировки. По версии следствия, подростки объединились, чтобы нападать на антифашистов и мигрантов. Мачете, патроны, оружие — малая часть того, что силовики обнаружили во время обысков. Что подвигло несовершеннолетних пойти против закона — в материале РИА Новости.Видео в соцсетяхВ июне в Сети разлетелся ролик о том, как несколько подростков напали на прохожего в Железногорске. Один достал газовый баллончик и распылил жертве в лицо. Повалили, били ногами по голове и туловищу, затем сбежали. Пострадавший обратился в полицию, возбудили уголовное дело по статье 116 ("Побои"). В том же месяце эти подростки нарисовали нацистские символы на фасаде одного из жилых домов.Десятого сентября в СК по Красноярскому краю сообщили, что их задержали. В группе было восемь человек возрастом 16-19 лет, в том числе одна девушка. Их подозревают в организации экстремистского сообщества и участии в нем. По этой статье грозит от двух до шести лет.СК совместно с УФСБ по Красноярскому краю провели обыски. Изъяли различные предметы с изображением свастики, пневматическую винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, перцовые баллончики, бейсбольную биту.Задержанные — учащиеся колледжа. Как сказала РИА Новости представитель СК по Красноярскому краю Лариса Нейланд, они из благополучных семей, на учете раньше не состояли.В местных СМИ появился ролик, где молодые люди извиняются, упоминая и другие нападения. "Каюсь в избиении наркоманов и бездомных. Обещаю больше впредь не повторять", — говорит один из них.Однако признали вину пока не все. В СК отметили, что они останутся под стражей два месяца. Затем суд."Роли четко распределены"Началось с того, что двое подростков из Железногорска создали закрытый чат в Telegram, где обсуждали, как расправляться с антифашистами и мигрантами. Следом аналогичная группа возникла в Красноярске. Лидеры были знакомы друг с другом, в итоге решили объединиться. Распределили роли."Руководитель отвечал за наполнение группы содержанием. Организаторы планировали нападения. Остальные просто участвовали. Чтобы не попасться, группу часто переименовывали, — уточнила Лариса Нейланд. — По нашим данным, куратора не было, действовали сами. Информацию черпали из открытых источников".Хотели научиться пользоваться оружием. Откуда оно у них взялось, еще выясняют.Лидеры группировки собирались "расширить штат". Однако едва ли осознавали, что могли попасть еще под статью 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в преступления"), по которой полагается от двух до шести лет.К слову, в июле глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев объявил, что внесен законопроект об ужесточении ответственности по этой статье: до шести лет, если вербуют через интернет и другие информационно-телекоммуникационные сети. До семи — если склонили 14-летнего, а также двух и более несовершеннолетних.Депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков втягивают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. Завлекают также в диверсии. На прошлой неделе стало известно, что кабмин проект поддержал, но отправил на доработку.Большие последствияМотивы группировки пока непонятны — допросы продолжаются. Ветеран спецподразделения группы антитеррора "Альфа" Игорь Сенин в комментарии РИА Новости указал: возможно, таким образом подростки хотели выделиться и привлечь к себе внимание."Если бы им удалось провести несколько нападений, не исключено, что появился бы куратор, который бы воспользовался их взглядами, предложив, к примеру, еще и деньги за это, склонив их к другим преступлениям — более крупным и изощренным", — говорит он.Цель таких кураторов — втянуть российскую молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, повсеместно распространить неонацистскую идеологию и устроить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране, продолжает Сенин.Как объяснял РИА Новости специалист по экстремистских сообществам Игорь Иванишко, схема вербовки в неонацистские группировки проста: руководители обычно призывают отказаться от вредных привычек, пропагандируют здоровый образ жизни. Поднимают, на первый взгляд, важные вопросы, волнующие многих. Например, рассказывают, как контролировать миграционный поток. И советуют идти коротким путем: пустить в ход кулаки, взять в руки оружие — то есть самостоятельно разобраться с теми, кто якобы "уничтожает подлинную языческую славянскую идентичность".Как пример — радикальное движение "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийц")*, куда завлекали молодежь под предлогом избавления общества от "низших социальных слоев": бездомных, алкоголиков и наркоманов. Возникло на Украине и основано на неонацистской идеологии.В 2021-2022 годах по всей стране задержали более 60 участников "М.К.У."*, планировавших нападения на российских общественных деятелей, журналистов, лиц неславянской внешности. Пресекли четыре теракта. Осудили 12 наиболее радикальных представителей движения. По данным силовиков, с начала СВО кураторы ориентировали "М.К.У."* на диверсии, поджоги военкоматов, массовые рассылки анонимных сообщений о "минировании" общественных мест и учебных заведений."Важно сейчас не только провести беседы с родителями подростков, но и выявить лидера, применив к нему самые строгие меры", — подчеркивает Сенин. И добавляет: не стоит, помимо прочего, широко афишировать действия таких группировок, ведь именно внимания они и добиваются.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html

https://ria.ru/20210602/neonatsisty-1735154458.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

красноярский край, железногорск , россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), подростки, криминал, арест, общество