https://ria.ru/20210602/neonatsisty-1735154458.html

"Курируют с Украины": кто подбивает российских подростков на экстремизм

"Курируют с Украины": кто подбивает российских подростков на экстремизм - РИА Новости, 02.06.2021

"Курируют с Украины": кто подбивает российских подростков на экстремизм

В Саратове силовики на днях задержали участников группировки "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства. Молодые люди нападали на прохожих, снимали драки на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:03

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подростки

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

украина

фсб

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В Саратове силовики на днях задержали участников группировки "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства. Молодые люди нападали на прохожих, снимали драки на видео, выкладывали ролики в соцсети и отправляли заказчикам — на Украину. В последнее время неонацистские ячейки все чаще оказываются в поле зрения силовиков. Костяк, как правило, составляют подростки из вполне благополучных семей. Как вербуют в "М.К.У." и чем опасно это движение — разбиралось РИА Новости.Ножи и бомбыВ декабре четверо жителей Саратова (трое из них несовершеннолетние), не скрывающие экстремистских взглядов, объединились в группу "Правая гвардия", или "Объединение славян Саратовской области". Двое открыто признали себя сторонниками проукраинского неонацистского сообщества "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийц").Тогда же в соцсети появился паблик с агрессивным контентом — призывами жестоко расправляться с мигрантами из стран СНГ и всеми, кто "не похож на славян". Подростки толпой нападали на прохожих, а затем выкладывали ролики в соцсетях. Первыми под раздачу попали представители ЛГБТ-сообщества, а также неславяне.Так, на одной из видеозаписей парень в серой куртке наносит удары подростку лет пятнадцати, стараясь попадать по лицу и животу. Оператор подначивает: "Ребята из "М.К.У." тебя бы уже давно зарезали!"В конце мая экстремистскую ячейку ликвидировали. Всего сотрудники ФСБ, МВД и СК задержали 14 человек. Возраст — от 16 до 21 года. Оперативники нагрянули к ним рано утром, один из подростков еще спал. При обыске изъяли пропагандистские материалы, ножи, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельное оружие. Также обнаружили переписку с идеологом, инструктирующим группу с территории Украины.Уголовное дело завели против восьмерых, при этом четверых подозревают в создании экстремистского сообщества. Трое уже за решеткой, один под домашним арестом. Остальные под следствием — как участники радикальной группировки. В СУ СК по Саратовской области сообщили, что меру пресечения для них изберут позже. Основателям сообщества грозит от шести до десяти лет лишения свободы, участникам — от двух до шести.Последователи МаньякаСаратовская история — не единственная, в которой нашли "украинский след". Так, весной сотрудники ФСБ ликвидировали группировку "М.К.У." из 16 человек. Спецоперации провели в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, подмосковном Пущино и Переславле-Залесском Ярославской области. Радикалы готовили взрывы и вооруженные нападения в девяти российских городах. В ходе обысков, как и у саратовцев, изъяли экстремистскую атрибутику, холодное оружие, данные о совершенных и планируемых преступлениях. Видеоотчеты о противозаконных акциях экстремисты отправляли лидеру "М.К.У." — жителю Днепропетровска Егору Краснову. На допросах задержанные признались, что главарь координировал их действия из украинского региона.В конце апреля в СК сообщили, что выясняют, к каким еще преступлениям могли быть причастны руководители и участники интернет-сообщества "М.К.У.". Уже установили, что Краснов по переписке через соцсети склонил 25-летнего москвича Алексея Нарзяева к совершению двух убийств "по экстремистским мотивам".В январе в одном из телеграм-каналов опубликовали видео, где Нарзяев на заднем сидении автомобиля, движущегося мимо Кремля, рассказывает силовикам, как создал группу "М.К.У.". По его словам, он выполнил задание "Егора по кличке Маньяк", который записался к нему в друзья во "ВКонтакте". Потом Маньяк попросил "залить перцовкой" представителя кавказской национальности и отправить ему видеоотчет. Нарзяев отказался, поскольку счел это "слишком опасным". Краснова он описывает как мизантропа, "с детства не любящего людей".Нарзяева признали невменяемым и по решению Мособлсуда отправили на принудительное лечение.По данным ФСБ, Краснов и его последователи вовлекали молодых людей в группировку поэтапно. Сперва велели расписывать экстремистскими лозунгами и нацистской символикой стены зданий, затем — избить бездомного или представителя "одной из молодежных субкультур". Потом — напасть с оружием на сотрудника правоохранительных органов, поджечь и подорвать правительственные здания.Неонацистскую группировку Краснов создал в 2019-м. В Сети он фигурировал под псевдонимом Егор Яковлев. В одном из пабликов во "ВКонтакте", который вел экстремист, есть его фото на фоне нацистской символики с призывами к "очистке расы".Как пишут в украинских СМИ, про "М.К.У." заговорили зимой 2020-го. Поздним январским вечером Краснов и его единомышленники распылили слезоточивый газ в лица двум прохожим и жестоко избили их. Лидер снимал расправу на камеру, затем взял нож и несколько раз ударил им одного из незнакомцев — тот, к счастью, выжил.Маньяка задержали и отправили в СИЗО Днепропетровска. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в группе было восемь человек. Следствие установило пять нападений с участием Краснова, причем состав "команды" постоянно менялся. В ведомстве особо подчеркнули: задержанный — из полной и благополучной семьи.Как стало известно позже, в СИЗО Краснов наладил через интернет связь с подельниками и продолжал ими руководить. Как ему это удалось и кто помогал — очевидно, предстоит выяснять теперь уже российским следователям.Подмена понятийСхема вербовки в неонацистские формирования довольно проста. Руководители обычно призывают отказаться от вредных привычек, пропагандируют здоровый образ жизни. "Поднимают, на первый взгляд, важные вопросы, волнующие многих. Например, рассказывают, как бороться с распространением ценностей западного мира, в том числе с навязыванием ЛГБТ-идей, как контролировать миграционный поток, — объясняет судебный эксперт-религиовед, специалист по экстремистских сообществам Игорь Иванишко. — И советуют идти коротким путем: пустить в ход кулаки, взять в руки оружие — то есть самостоятельно разобраться с теми, кто якобы уничтожает подлинную языческую славянскую идентичность".Ветеран спецподразделения группы антитеррора "Альфа" Игорь Сенин обращает внимание на то, что главная цель вербовщиков — подростки, поскольку ими легче манипулировать, а также люди с психическими отклонениями, со склонностью к жестокости и садизму.Как ни странно, среди участников подобных группировок — молодые люди из полных и вполне благополучных семей. К примеру, задержанные саратовцы не пропускали занятия в школе и были на хорошем счету у преподавателей.Руководство к действиюНеоязыческие движения по широте охвата уже конкурируют с радикальным исламом. В последние годы неонацистские идеи у молодежи стали модным трендом, который старательно подпитывают из-за рубежа.Организаторы неонацистских группировок действуют по четким инструкциям, в которых поэтапно расписано, как завлекать новичков и заметать за собой следы после нападений.Такие инструкции регулярно размещают на серверах, модерируемых из-за рубежа. По словам Иванишко, раньше информационный поток шел из Польши, теперь на передовых позициях — Украина. Также экстремистские материалы постоянно вбрасывают в Рунет из стран Прибалтики, Дании, Великобритании, Голландии и США.По мнению ветерана "Альфы", в борьбе с распространением молодежного неонацизма нужно действовать на опережение — быстро уничтожать экстремистский контент, выявлять его поставщиков и доходчиво объяснять подросткам, что зарубежные координаторы просто используют их в грязной политической игре. Зачастую — ломая жизни.

https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730429748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/natsizm-1730443582.html

украина

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Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. 2021-06-02T08:00 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подростки, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина, фсб, общество