https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html

В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским

В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским - РИА Новости, 26.09.2024

В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским

Блогера Амида Юсубова, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:45

2024-09-26T17:45

2024-09-26T17:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Блогера Амида Юсубова, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Амида Юсубова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) , пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ. Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий. Отмечается, что Юсубов вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.

https://ria.ru/20240925/tadzhikistan-1974622451.html

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происшествия, россия, санкт-петербург