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В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским - РИА Новости, 26.09.2024
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17:45 26.09.2024 (обновлено: 17:51 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html
В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским
В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским - РИА Новости, 26.09.2024
В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским
Блогера Амида Юсубова, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:45
2024-09-26T17:51
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Блогера Амида Юсубова, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Амида Юсубова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) , пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ. Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий. Отмечается, что Юсубов вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.
https://ria.ru/20240925/tadzhikistan-1974622451.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге блогера осудили на 3,5 года за пост о ненависти к русским

Блогера Амида Юсубова осудили на 3,5 года за пост про ненависть к русским

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Блогера Амида Юсубова, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Амида Юсубова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
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Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) , пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ.
Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий.
Отмечается, что Юсубов вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.
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