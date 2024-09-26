https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html

Google ограничил создание аккаунтов для россиян

Google ограничил создание аккаунтов для россиян - РИА Новости, 26.09.2024

Google ограничил создание аккаунтов для россиян

Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:52

россия

google

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. "Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", — добавили в ведомстве.Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме. При попытке подтвердить номер сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.

https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, google, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)