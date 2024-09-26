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Google ограничил создание аккаунтов для россиян - РИА Новости, 26.09.2024
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11:30 26.09.2024 (обновлено: 11:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html
Google ограничил создание аккаунтов для россиян
Google ограничил создание аккаунтов для россиян - РИА Новости, 26.09.2024
Google ограничил создание аккаунтов для россиян
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:30
2024-09-26T11:52
россия
google
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. &quot;Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится&quot;, — добавили в ведомстве.Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме. При попытке подтвердить номер сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
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россия, google, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Google, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Google ограничил создание аккаунтов для россиян

Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры.
«

"Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", — добавили в ведомстве.

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Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.
В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме.
При попытке подтвердить номер сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.
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РоссияGoogleМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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