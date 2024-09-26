https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html
Google ограничил создание аккаунтов для россиян
Google ограничил создание аккаунтов для россиян - РИА Новости, 26.09.2024
Google ограничил создание аккаунтов для россиян
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:30
2024-09-26T11:30
2024-09-26T11:52
россия
google
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, сообщили в Минцифры. "Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", — добавили в ведомстве.Министерство рекомендует пользователям сервисов Google создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы. В сентябре некоторые пользователи Google жаловались, что они не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер. Но у части пользователей все работало в штатном режиме. При попытке подтвердить номер сервис выдавал предупреждение: "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходил.
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
https://ria.ru/20240919/paypal-1973666625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_322:0:3679:2518_1920x0_80_0_0_3de47db9df87dae2cf1a5b412f38d119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Google, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Google ограничил создание аккаунтов для россиян
Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян