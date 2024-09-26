https://ria.ru/20240926/minobrnauki-1974741445.html

Минобрнауки проведет обсуждение нового перечня ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки проведет обсуждение нового перечня ЕГЭ для поступления в вузы - РИА Новости, 26.09.2024

Минобрнауки проведет обсуждение нового перечня ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки РФ в ближайшее время планирует провести Общественный совет, где с экспертным сообществом детально обсудит проект с новым перечнем вступительных... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:54

2024-09-26T05:54

2024-09-26T10:44

россия

константин могилевский

единый государственный экзамен (егэ)

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ в ближайшее время планирует провести Общественный совет, где с экспертным сообществом детально обсудит проект с новым перечнем вступительных испытаний для поступления в российские вузы, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. "Такие вопросы должны широко обсуждаться, поэтому в ближайшее время мы проведем Общественный совет при Минобрнауки России, на котором детально поговорим о проекте этого перечня. И конечно, обсудим вопросы, связанные с его вступлением в силу", - сказал замглавы Минобрнауки, уточнив, что общественное обсуждение должно быть заинтересованным, искренним и содержательным. "Нам действительно важно услышать разные мнения — и профессионального сообщества, и будущих абитуриентов, и их родителей", - отметил Могилевский, добавив, что для министерства данный разговор - не простая формальность. Ранее Минобрнауки разработало обновленный перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования. Согласно проекту, министерство планирует оставить сдачу русского языка обязательной для поступления в вузы по всем направлениям и специальностям, включая инженерно-технические. Также вступительные испытания будут включать в себя экзамен по русскому, профильному предмету из списка обязательных, который выбирает вуз, и один-два профильных предмета из оставшихся (на выбор вуза или самих абитуриентов). Ученики выпускных классов должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. В свою очередь, университетам необходимо опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20240921/ege-1974017756.html

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россия, константин могилевский, единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование