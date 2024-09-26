https://ria.ru/20240926/marikhuana-1974763329.html

Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области

Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области - РИА Новости, 26.09.2024

Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области

Пограничное управление ФСБ России в Амурской области изъяло у двух россиян более 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:05

2024-09-26T10:05

2024-09-26T10:35

происшествия

здоровье - общество

амурская область

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России в Амурской области изъяло у двух россиян более 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотиков, изготовления гашишного масла, сообщил ЦОС ФСБ. "Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области пресечен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств, изготовления гашишного масла", - говорится в сообщении. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20240911/narkotiki-1972016819.html

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Обнаружение незаконного оборота марихуаны в Амурской области Пресечение пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере. 2024-09-26T10:05 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, амурская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)