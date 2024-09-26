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Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области - РИА Новости, 26.09.2024
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10:05 26.09.2024 (обновлено: 10:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/marikhuana-1974763329.html
Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области
Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области - РИА Новости, 26.09.2024
Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области
Пограничное управление ФСБ России в Амурской области изъяло у двух россиян более 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:05
2024-09-26T10:35
происшествия
здоровье - общество
амурская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России в Амурской области изъяло у двух россиян более 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотиков, изготовления гашишного масла, сообщил ЦОС ФСБ. "Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области пресечен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств, изготовления гашишного масла", - говорится в сообщении. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ФСБ.
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Обнаружение незаконного оборота марихуаны в Амурской области
Пресечение пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере.
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происшествия, здоровье - общество, амурская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Амурская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пограничники изъяли свыше 500 килограммов марихуаны в Амурской области

Пограничники изъяли 500 килограммов марихуаны у двух россиян в Амурской области

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пограничное управление ФСБ России в Амурской области изъяло у двух россиян более 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотиков, изготовления гашишного масла, сообщил ЦОС ФСБ.
"Пограничным управлением ФСБ России по Амурской области в приграничном Тамбовском муниципальном округе Амурской области пресечен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 килограммов марихуаны, а также оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств, изготовления гашишного масла", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ФСБ.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАмурская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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