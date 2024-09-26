https://ria.ru/20240926/magate-1974960854.html
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки - РИА Новости, 26.09.2024
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:36
2024-09-26T23:36
2024-09-26T23:36
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Чем мы заняты сейчас, так это восстановлением контактов. После весеннего происшествия мы имеем новое правительство в Иране, и сейчас нам необходимо всеми силами попытаться вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок", - сказал Гросси на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, прежнее соглашение по иранской ядерной программе Ирана "вероятно, нуждается в значительном обновлении", чтобы вновь стать актуальным и эффективным. "Но это разговор, который нам еще предстоит вести. Вскоре я отправлюсь в Тегеран, чтобы именно этим и заняться", - констатировал глава МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html
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в мире, иран, нью-йорк (город), тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, оон
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки
Гросси: МАГАТЭ хочет вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок