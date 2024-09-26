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МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки - РИА Новости, 26.09.2024
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23:36 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/magate-1974960854.html
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки - РИА Новости, 26.09.2024
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:36
2024-09-26T23:36
в мире
иран
нью-йорк (город)
тегеран (город)
рафаэль гросси
магатэ
оон
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Чем мы заняты сейчас, так это восстановлением контактов. После весеннего происшествия мы имеем новое правительство в Иране, и сейчас нам необходимо всеми силами попытаться вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок", - сказал Гросси на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, прежнее соглашение по иранской ядерной программе Ирана "вероятно, нуждается в значительном обновлении", чтобы вновь стать актуальным и эффективным. "Но это разговор, который нам еще предстоит вести. Вскоре я отправлюсь в Тегеран, чтобы именно этим и заняться", - констатировал глава МАГАТЭ.
https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html
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в мире, иран, нью-йорк (город), тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, оон
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), Тегеран (город), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки

Гросси: МАГАТЭ хочет вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Чем мы заняты сейчас, так это восстановлением контактов. После весеннего происшествия мы имеем новое правительство в Иране, и сейчас нам необходимо всеми силами попытаться вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок", - сказал Гросси на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, прежнее соглашение по иранской ядерной программе Ирана "вероятно, нуждается в значительном обновлении", чтобы вновь стать актуальным и эффективным.
"Но это разговор, который нам еще предстоит вести. Вскоре я отправлюсь в Тегеран, чтобы именно этим и заняться", - констатировал глава МАГАТЭ.
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В миреИранНью-Йорк (город)Тегеран (город)Рафаэль ГроссиМАГАТЭООН
 
 
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