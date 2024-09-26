https://ria.ru/20240926/magate-1974960854.html

МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки

МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки - РИА Новости, 26.09.2024

МАГАТЭ стремится вернуть ядерную программу Ирана в согласованные рамки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:36

2024-09-26T23:36

2024-09-26T23:36

в мире

иран

нью-йорк (город)

тегеран (город)

рафаэль гросси

магатэ

оон

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает все возможное для того, чтобы вернуть ядерную программу Ирана в "русло согласованных рамок", заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Чем мы заняты сейчас, так это восстановлением контактов. После весеннего происшествия мы имеем новое правительство в Иране, и сейчас нам необходимо всеми силами попытаться вернуть ядерную программу Ирана в русло согласованных рамок", - сказал Гросси на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, прежнее соглашение по иранской ядерной программе Ирана "вероятно, нуждается в значительном обновлении", чтобы вновь стать актуальным и эффективным. "Но это разговор, который нам еще предстоит вести. Вскоре я отправлюсь в Тегеран, чтобы именно этим и заняться", - констатировал глава МАГАТЭ.

https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html

иран

нью-йорк (город)

тегеран (город)

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в мире, иран, нью-йорк (город), тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, оон