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Около 240 млрд рублей составят доходы Ленобласти в 2025 году

Около 240 млрд рублей составят доходы Ленобласти в 2025 году - РИА Новости, 26.09.2024

Около 240 млрд рублей составят доходы Ленобласти в 2025 году

Доходы бюджета Ленинградской области в 2025 году составят 239,9 миллиарда рублей, расходы - 263,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета ожидается в размере 23,5... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:40

2024-09-26T21:40

2024-09-26T21:40

ленинградская область

экономика

ленинградская область

гатчина

кировск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Доходы бюджета Ленинградской области в 2025 году составят 239,9 миллиарда рублей, расходы - 263,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета ожидается в размере 23,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодняшний проект бюджета позволяет выполнить все наши публичные нормативные обязательства следующей трёхлетки, обеспечить поступательное развитие Ленинградской области и обеспечить сбалансированность бюджетов, в том числе, муниципальных районов", – сказал председатель комитета финансов Роман Марков. Согласно проекту главного финансового документа региона, традиционно наибольшую сумму доходов областной казны составит налог на прибыль организации — 104,2 миллиарда рублей. Налог на доходы физических лиц — 60,2 миллиарда рублей. Третий по значимости налоговый источник — налог на имущество организаций с ростом в 12% - составит 32 миллиарда рублей. Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы, где приоритетными станут образование — 57,5 миллиардов рублей, социальная поддержка — 43 миллиарда рублей, здравоохранение — 34,3 миллиарда рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 миллиарда рублей - и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 миллиарда рублей. Минимальная зарплата в Ленобласти в 2025 году составит 23 470 рублей, при этом величина прожиточного минимума составит 20 682 рублей. Планируется, что в целом по стране минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. В 2025 году введут в эксплуатацию 32 объекта Адресной инвестиционной программы. Речь идёт о семи объектах образования, в том числе школах в Сухое, Гатчине и Новоселье; пяти объектах здравоохранения, в том числе, амбулаториях в Тельмана и Лаголово, поликлинике в Кировске; восьми спортивных объектах, в том числе ФОК Дубровка и стадионе "Нефтяник" в городе Кириши. Среди дошкольных учреждений — семь детских садов, а также пять учреждений культуры, в том числе, КДЦ "Приморск".

ленинградская область

гатчина

кировск

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экономика, ленинградская область, гатчина, кировск