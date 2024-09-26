https://ria.ru/20240926/kreml-1974870434.html
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:08
2024-09-26T15:08
2024-09-26T15:21
экваториальная гвинея
россия
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент РИА Новости.С российской стороны в переговорах участвуют глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков, замначальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудят перспективы дальнейшего развития связей в различных областях. На повестке будет и актуальная международная и региональная тематика.До этого Мбасого посещал Россию с визитом в ноябре 2023 года. Тогда во время переговоров Путин назвал коллегу надежным другом и заметил, что у РФ и Экваториальной Гвинеи хорошие перспективы.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html
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Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле
Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле
2024-09-26T15:08
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PT0M13S
РИА Новости
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экваториальная гвинея, россия, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экваториальная Гвинея, Россия, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи Мбасого