Рейтинг@Mail.ru
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 26.09.2024 (обновлено: 15:21 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kreml-1974870434.html
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:08
2024-09-26T15:21
экваториальная гвинея
россия
владимир путин
теодоро обианг нгема мбасого
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974873835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a35d561266a212d714f5decdc1b47da1.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент РИА Новости.С российской стороны в переговорах участвуют глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков, замначальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудят перспективы дальнейшего развития связей в различных областях. На повестке будет и актуальная международная и региональная тематика.До этого Мбасого посещал Россию с визитом в ноябре 2023 года. Тогда во время переговоров Путин назвал коллегу надежным другом и заметил, что у РФ и Экваториальной Гвинеи хорошие перспективы.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html
экваториальная гвинея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле
Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле
2024-09-26T15:08
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974873835_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd6f8971003898b06f0d048b6c9e25ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экваториальная гвинея, россия, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экваториальная Гвинея, Россия, Владимир Путин, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи

В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи Мбасого

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
С российской стороны в переговорах участвуют глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков, замначальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.
Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудят перспективы дальнейшего развития связей в различных областях. На повестке будет и актуальная международная и региональная тематика.
До этого Мбасого посещал Россию с визитом в ноябре 2023 года. Тогда во время переговоров Путин назвал коллегу надежным другом и заметил, что у РФ и Экваториальной Гвинеи хорошие перспективы.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Угрозы суверенитету России нет, заявили в Кремле
Вчера, 06:07
 
Экваториальная ГвинеяРоссияВладимир ПутинТеодоро Обианг Нгема МбасогоСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала