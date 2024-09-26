https://ria.ru/20240926/kreml-1974870434.html

В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи

В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи - РИА Новости, 26.09.2024

В Кремле начались переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:08

2024-09-26T15:08

2024-09-26T15:21

экваториальная гвинея

россия

владимир путин

теодоро обианг нгема мбасого

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого начались в Кремле, передает в четверг корреспондент РИА Новости.С российской стороны в переговорах участвуют глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра иностранных дел Александр Панкин, помощник президента Юрий Ушаков, замначальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков.Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудят перспективы дальнейшего развития связей в различных областях. На повестке будет и актуальная международная и региональная тематика.До этого Мбасого посещал Россию с визитом в ноябре 2023 года. Тогда во время переговоров Путин назвал коллегу надежным другом и заметил, что у РФ и Экваториальной Гвинеи хорошие перспективы.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974741917.html

экваториальная гвинея

россия

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Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле Переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи в Кремле 2024-09-26T15:08 true PT0M13S

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экваториальная гвинея, россия, владимир путин, теодоро обианг нгема мбасого, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)