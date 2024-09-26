https://ria.ru/20240926/kchr-1974939185.html

В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей

В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей - РИА Новости, 26.09.2024

В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей

В Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова внедрена и успешно функционирует новая информационная система для оперативной помощи участникам... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:26

2024-09-26T19:26

2024-09-26T19:26

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова внедрена и успешно функционирует новая информационная система для оперативной помощи участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В системе "Помощь участникам СВО и членам их семей" содержится полная информация не только о самом военнослужащем, но и о его семье и их потребностях, о федеральных и региональных мерах поддержки. "Теперь наши земляки-военнослужащие, доблестно выполняющие боевые задачи, и их родные могут получить консультацию, узнать о мерах поддержки и, главное, оформить положенную им выплату в удобной для них форме - дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг в специальном разделе для бойцов. Все поступившие обращения куратор незамедлительно будет отправлять на исполнение в соответствующие органы власти или организации", - написал в своем телеграм-канале Темрезов. Он добавил, что система исключает необходимость предоставления заявителем документов, подтверждающих участие в специальной военной операции, а значит, минимизирует сроки оказания и сбора бумажных документов и повышает эффективность взаимодействия с госструктурами. Система запущена в тестовом режиме в феврале 2024 года. К работе над ней были привлечены все органы власти и организации, осуществляющие работу по социальному сопровождению семей участников СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рашид темрезов