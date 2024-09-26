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В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей
В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей - РИА Новости, 26.09.2024
В КЧР внедрили инфосистему для оперативной помощи бойцам и членам их семей
В Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова внедрена и успешно функционирует новая информационная система для оперативной помощи участникам... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:26
2024-09-26T19:26
2024-09-26T19:26
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова внедрена и успешно функционирует новая информационная система для оперативной помощи участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В системе "Помощь участникам СВО и членам их семей" содержится полная информация не только о самом военнослужащем, но и о его семье и их потребностях, о федеральных и региональных мерах поддержки. "Теперь наши земляки-военнослужащие, доблестно выполняющие боевые задачи, и их родные могут получить консультацию, узнать о мерах поддержки и, главное, оформить положенную им выплату в удобной для них форме - дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг в специальном разделе для бойцов. Все поступившие обращения куратор незамедлительно будет отправлять на исполнение в соответствующие органы власти или организации", - написал в своем телеграм-канале Темрезов. Он добавил, что система исключает необходимость предоставления заявителем документов, подтверждающих участие в специальной военной операции, а значит, минимизирует сроки оказания и сбора бумажных документов и повышает эффективность взаимодействия с госструктурами. Система запущена в тестовом режиме в феврале 2024 года. К работе над ней были привлечены все органы власти и организации, осуществляющие работу по социальному сопровождению семей участников СВО.
РИА Новости
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общество, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Рашид Темрезов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова внедрена и успешно функционирует новая информационная система для оперативной помощи участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В системе "Помощь участникам СВО и членам их семей" содержится полная информация не только о самом военнослужащем, но и о его семье и их потребностях, о федеральных и региональных мерах поддержки.
"Теперь наши земляки-военнослужащие, доблестно выполняющие боевые задачи, и их родные могут получить консультацию, узнать о мерах поддержки и, главное, оформить положенную им выплату в удобной для них форме - дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг в специальном разделе для бойцов. Все поступившие обращения куратор незамедлительно будет отправлять на исполнение в соответствующие органы власти или организации", - написал в своем телеграм-канале Темрезов.
Он добавил, что система исключает необходимость предоставления заявителем документов, подтверждающих участие в специальной военной операции, а значит, минимизирует сроки оказания и сбора бумажных документов и повышает эффективность взаимодействия с госструктурами.
Система запущена в тестовом режиме в феврале 2024 года. К работе над ней были привлечены все органы власти и организации, осуществляющие работу по социальному сопровождению семей участников СВО.