https://ria.ru/20240926/kazahstan-1974883117.html

В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ

В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ - РИА Новости, 26.09.2024

В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ

В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:46

2024-09-26T15:46

2024-09-26T16:40

алма-атинская область

казахстан

белоруссия

одкб

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АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "В Алматинской области на учебном полигоне "Берег" продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024"...Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского военного ведомства. Поясняется, что в ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи. Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объёма выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.

https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html

https://ria.ru/20240907/bespilotniki-1971250733.html

алма-атинская область

казахстан

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алма-атинская область, казахстан, белоруссия, одкб