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В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ - РИА Новости, 26.09.2024
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15:46 26.09.2024 (обновлено: 16:40 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kazahstan-1974883117.html
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ - РИА Новости, 26.09.2024
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ
В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:46
2024-09-26T16:40
алма-атинская область
казахстан
белоруссия
одкб
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АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "В Алматинской области на учебном полигоне "Берег" продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024"...Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского военного ведомства. Поясняется, что в ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи. Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объёма выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html
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алма-атинская область
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алма-атинская область, казахстан, белоруссия, одкб
Алма-Атинская область, Казахстан, Белоруссия, ОДКБ
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ

В Алма-Атинскую область начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в учении

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанВ Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024". 26 сентября 2024
В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении Нерушимое братство-2024. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024". 26 сентября 2024
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АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"В Алматинской области на учебном полигоне "Берег" продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024"...Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского военного ведомства.
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Поясняется, что в ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи.
Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объёма выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
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Алма-Атинская областьКазахстанБелоруссияОДКБ
 
 
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