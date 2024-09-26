https://ria.ru/20240926/kazahstan-1974883117.html
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ - РИА Новости, 26.09.2024
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ
В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:46
2024-09-26T15:46
2024-09-26T16:40
алма-атинская область
казахстан
белоруссия
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974900613_0:0:1082:609_1920x0_80_0_0_d21d2ec39e01481e46a2a08085d49834.jpg
АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "В Алматинской области на учебном полигоне "Берег" продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024"...Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского военного ведомства. Поясняется, что в ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи. Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объёма выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html
https://ria.ru/20240907/bespilotniki-1971250733.html
алма-атинская область
казахстан
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974900613_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2bfed4ad8faf82e0752ff620f2a043af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-атинская область, казахстан, белоруссия, одкб
Алма-Атинская область, Казахстан, Белоруссия, ОДКБ
В Казахстан начали прибывать военные стран ОДКБ
В Алма-Атинскую область начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в учении
АСТАНА, 26 сен - РИА Новости. В Алма-Атинскую область на юго-востоке Казахстана начали прибывать военные стран ОДКБ для участия в командно-штабном учении "Нерушимое братство-2024", сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"В Алматинской области на учебном полигоне "Берег" продолжается подготовка к командно-штабному учению с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024"...Прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Беларуси
, Кыргызстана, России
и Таджикистана
пройдет с 26 по 30 сентября. Их перегруппировка осуществляется бортами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского военного ведомства.
Поясняется, что в ходе практических действий будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи.
Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ - специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал. Для каждой миротворческой операции их состав, структура и численность определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, исходя из объёма выполняемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.