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Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.09.2024
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11:34 26.09.2024 (обновлено: 13:25 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/iran-1974791433.html
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.09.2024
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:34
2024-09-26T13:25
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ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем выступлении на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади."В сфере электроэнергии, связав свою энергосеть со странами, с которыми есть сухопутная граница, Иран... намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии. В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Таким образом, снизив инвестиции в производственный сектор, Иран может оказать существенную помощь окружающей среде на региональном уровне", - сказал министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html
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иран, россия, оаэ, в мире
Иран, Россия, ОАЭ, В мире
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии предложили связать через Иран

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС в рамках Российской энергетической недели. 26 сентября 2024
Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС в рамках Российской энергетической недели. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем выступлении на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.
"В сфере электроэнергии, связав свою энергосеть со странами, с которыми есть сухопутная граница, Иран... намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии. В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Таким образом, снизив инвестиции в производственный сектор, Иран может оказать существенную помощь окружающей среде на региональном уровне", - сказал министр.
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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