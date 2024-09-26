https://ria.ru/20240926/iran-1974791433.html

Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.09.2024

Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:34

2024-09-26T11:34

2024-09-26T13:25

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ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем выступлении на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади."В сфере электроэнергии, связав свою энергосеть со странами, с которыми есть сухопутная граница, Иран... намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии. В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Таким образом, снизив инвестиции в производственный сектор, Иран может оказать существенную помощь окружающей среде на региональном уровне", - сказал министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, россия, оаэ, в мире