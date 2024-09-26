https://ria.ru/20240926/iran-1974791433.html
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.09.2024
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:34
2024-09-26T11:34
2024-09-26T13:25
иран
россия
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974834679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bbf29e63c5e2546aa12555ddfd19597.jpg
ТЕГЕРАН, 26 сен – РИА Новости. Иран намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии, в этой связи предлагает связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил в своем выступлении на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, министр энергетики Ирана Аббас Алиабади."В сфере электроэнергии, связав свою энергосеть со странами, с которыми есть сухопутная граница, Иран... намерен развивать торговлю и транзит электроэнергии. В этой связи предлагается связать через Иран энергосеть России и Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Таким образом, снизив инвестиции в производственный сектор, Иран может оказать существенную помощь окружающей среде на региональном уровне", - сказал министр.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
иран
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974834679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5651e815aa23515d7141a0a1c372fe6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, оаэ, в мире
Иран, Россия, ОАЭ, В мире
Иран предложил помочь связать энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии предложили связать через Иран