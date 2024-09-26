https://ria.ru/20240926/iran-1974730480.html

Иран пообещал "не остаться в стороне" в случае начала войны в Ливане

Иран пообещал "не остаться в стороне" в случае начала войны в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024

Иран пообещал "не остаться в стороне" в случае начала войны в Ливане

Иран поддерживает шиитское движение "Хезболла" и "не останется в стороне" в случае, если Израиль развяжет полномасштабную войну в Ливане, заявил глава МИД... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:05

2024-09-26T01:05

2024-09-26T09:23

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ООН, 26 сен — РИА Новости. Иран поддерживает шиитское движение "Хезболла" и "не останется в стороне" в случае, если Израиль развяжет полномасштабную войну в Ливане, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН."Мы всегда говорили, что поддерживаем движение "Хезболла" и его справедливое право защищать Ливан и его народ от посягательств со стороны Израиля", — сказал он.Дипломат добавил, что Тегеран "не останется в стороне" в случае развязывания Израилем полномасштабной войны в Ливане.Аракчи также призвал Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, отметив, что ситуация в регионе беспрецедентна и находится на краю полномасштабной катастрофы.В среду начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ готовится к наземной операции на юге Ливана. По его словам, израильская армия покажет бойцам ливанского движения "Хезболла", "что значит противостоять профессиональной, высококвалифицированной и опытной боевой силе".Обострение ситуации на Ближнем ВостокеИзраильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240925/livan-1974652603.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240926/livan-1974725577.html

https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html

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ливан, иран, аббас аракчи, хезболла, оон, израиль, в мире