https://ria.ru/20240926/grossi-1974962405.html

Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН

Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024

Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН

Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:49

2024-09-26T23:49

2024-09-26T23:49

в мире

украина

ближний восток

рафаэль гросси

оон

магатэ

генеральная ассамблея оон

нью-йорк (город)

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Основная повестка, которую мы обсуждаем, затрагивает события на Ближнем Востоке, Украине и в других странах, где агентство выполняет функции инспекции, мониторинга и верификации", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, как повестка мероприятия в нынешнем году изменилась по сравнению с предыдущем. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, по итогам прошедшего в рамках ГА ООН Саммита будущего был принят "Пакт будущего", который в значительной степени охватывает многие аспекты деятельности Агентства по всему миру.

https://ria.ru/20240926/oon-1974950833.html

украина

ближний восток

нью-йорк (город)

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в мире, украина, ближний восток, рафаэль гросси, оон, магатэ, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)