Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/grossi-1974962405.html
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН
Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:49
2024-09-26T23:49
в мире
украина
ближний восток
рафаэль гросси
оон
магатэ
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65e4c9b3eb5788c5a4a39998a8a65d9b.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Основная повестка, которую мы обсуждаем, затрагивает события на Ближнем Востоке, Украине и в других странах, где агентство выполняет функции инспекции, мониторинга и верификации", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, как повестка мероприятия в нынешнем году изменилась по сравнению с предыдущем. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, по итогам прошедшего в рамках ГА ООН Саммита будущего был принят "Пакт будущего", который в значительной степени охватывает многие аспекты деятельности Агентства по всему миру.
https://ria.ru/20240926/oon-1974950833.html
украина
ближний восток
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968788060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e703d5ed078cfcb6a557168cfd2dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ближний восток, рафаэль гросси, оон, магатэ, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)
В мире, Украина, Ближний Восток, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город)
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН

Гросси: конфликты на Украине и в Газе стали основными темами Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Основная повестка, которую мы обсуждаем, затрагивает события на Ближнем Востоке, Украине и в других странах, где агентство выполняет функции инспекции, мониторинга и верификации", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, как повестка мероприятия в нынешнем году изменилась по сравнению с предыдущем.
Как отметил гендиректор МАГАТЭ, по итогам прошедшего в рамках ГА ООН Саммита будущего был принят "Пакт будущего", который в значительной степени охватывает многие аспекты деятельности Агентства по всему миру.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В офисе генсека ООН заявили, что хотят завершения украинского конфликта
Вчера, 21:29
 
В миреУкраинаБлижний ВостокРафаэль ГроссиООНМАГАТЭГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала