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Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН
Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:49
2024-09-26T23:49
2024-09-26T23:49
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа стали основными темами на повестке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в текущем году, заявил РИА Новости генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Основная повестка, которую мы обсуждаем, затрагивает события на Ближнем Востоке, Украине и в других странах, где агентство выполняет функции инспекции, мониторинга и верификации", - сказал Гросси, отвечая на вопрос о том, как повестка мероприятия в нынешнем году изменилась по сравнению с предыдущем. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, по итогам прошедшего в рамках ГА ООН Саммита будущего был принят "Пакт будущего", который в значительной степени охватывает многие аспекты деятельности Агентства по всему миру.
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в мире, украина, ближний восток, рафаэль гросси, оон, магатэ, генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город)
В мире, Украина, Ближний Восток, Рафаэль Гросси, ООН, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город)
Гросси назвал конфликты в Газе и на Украине главными темами на ГА ООН
Гросси: конфликты на Украине и в Газе стали основными темами Генассамблеи ООН