В Госдуме предложили сокращать срок заключенным за прочитанные книги
Даванков предложил сокращать срок заключенным в тюрьмах за прочитанные книги
© iStock.com / Kriangsak KoopattanakijМужчина читает книгу
© iStock.com / Kriangsak Koopattanakij
Мужчина читает книгу . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение в Минюст с предложением сокращать срок осужденным в тюрьмах за прочитанные ими книги, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, оценить целесообразность введения практики снижения сроков пребывания в тюрьмах за прочитанные книги и в случае ее поддержки поручить профильным департаментам министерства юстиции ее реализовать", - написал Даванков в обращении к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.
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По его словам, данная инициатива может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных. Он отметил, что указанная практика активно используется в разных странах мира, например в Казахстане и Бразилии.
"Считаю необходимым закрепить в российском законодательстве право заключенных на снижение срока пребывания в тюрьмах за прочитанные книги, формирующие у заключенных общепринятые моральные ценности и способствующие положительному преобразованию личности заключенного. Возможным вариантом реализации указанной инициативы может стать законодательное закрепление снижения сроков заключения при прочтении осужденным каждой новой книги из перечня литературы, который будет утвержден министерством юстиции России", - добавил Даванков.
По мнению вице-спикера ГД, в указанный список литературы могут войти книги русских писателей, например "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Воскресение" Льва Толстого, "На дне" Максима Горького.
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