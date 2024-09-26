https://ria.ru/20240926/forma-1974740234.html

Минпросвещения оценило идею единых требований к школьной форме

Минпросвещения оценило идею единых требований к школьной форме - РИА Новости, 26.09.2024

Минпросвещения оценило идею единых требований к школьной форме

Минпросвещения России концептуально не возражает против установления единых требований к школьной форме, обращая внимание, что этот вопрос требует обсуждения,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:20

2024-09-26T05:20

2024-09-26T10:44

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минпросвещения России концептуально не возражает против установления единых требований к школьной форме, обращая внимание, что этот вопрос требует обсуждения, говорится в ответе министерства на обращение депутата ГД Виталия Милонова, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Милонов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать для российских детей школьную форму в стиле императорской России и СССР. "Минпросвещения России концептуально не возражает против установления единых требований к одежде обучающихся, однако обращает внимание, что данный вопрос требует обсуждения с представителями профессионального, экспертного сообщества и широкой общественности", - сказано в документе. Уточняется, что в настоящее время по закону "Об образовании в РФ" предусмотрено, что школы вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, "если иное не установлено Законом об образовании или законодательством субъектов РФ". Обязательность ношения формы устанавливается локальным (внутренним) нормативным актом образовательной организации, который принимается с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей. При этом, данное положение закона устанавливает право, а не обязанность школ предъявлять требования к школьной форме. "Вместе с тем установление требований к школьной форме необходимо для формирования у школьников чувства принадлежности к общеобразовательной организации, повышения психологического настроя учеников на учебу, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между учащимися, укрепления сплоченности и дисциплины, развития эстетического вкуса, культуры ношения одежды, предотвращения формирования различных неформальных групп подростков в образовательных организациях, а также обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой, которая должна в том числе соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам", - отмечается в ответе Минпросвещения.

https://ria.ru/20240902/forma-1969953790.html

https://ria.ru/20240823/moshennichestvo-1967923061.html

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россия, ссср, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование