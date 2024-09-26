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Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье - РИА Новости, 26.09.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
13:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/dopsredstva-1974843621.html
Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье
Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье - РИА Новости, 26.09.2024
Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье
По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на обеспечение жильем детей-сирот выделены дополнительные средства в размере 39,6 миллиона рублей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:55
2024-09-26T13:55
ульяновская область
жилье
алексей русских
дети-сироты
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на обеспечение жильем детей-сирот выделены дополнительные средства в размере 39,6 миллиона рублей из областного бюджета, сумма будет направлена на оплату 12 одобренных заявителям жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "В нашем регионе проблема обеспечения жильем детей-сирот стоит остро. За предыдущие 10 лет очередь скопилась из 2 тысяч человек, некоторые ждут квартиры с 2014 года. Чтобы поэтапно решить проблему, мы приняли на областном уровне ряд мер. Ежегодно увеличиваем финансирование на покупку квартир: в этом году выделено более 669 миллионов рублей, это в три раза больше, чем в 2019 году", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что подбор для детей сирот квартир на вторичном рынке жилья с последующим там ремонтом осуществляется с 2022 года. При этом учитывается мнение самих ребят: предоставляются квартиры преимущественно в городе. Также с прошлого года регион ввел денежные сертификаты на покупку квартир. Кроме того, продолжается работа по предоставлению детям-сиротам денежной компенсации расходов за наем жилья, который с апреля этого года увеличен с 5 до 8 тысяч рублей. Ожидается, что до конца года данной выплатой воспользуются не менее 600 граждан. В прошлом году для детей-сирот было передано 315 квартир. Это позволило снизить очередь на жилье на 147 человек.
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жилье, алексей русских, дети-сироты
Ульяновская область, Жилье, Алексей Русских, дети-сироты

Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на обеспечение жильем детей-сирот выделены дополнительные средства в размере 39,6 миллиона рублей из областного бюджета, сумма будет направлена на оплату 12 одобренных заявителям жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
"В нашем регионе проблема обеспечения жильем детей-сирот стоит остро. За предыдущие 10 лет очередь скопилась из 2 тысяч человек, некоторые ждут квартиры с 2014 года. Чтобы поэтапно решить проблему, мы приняли на областном уровне ряд мер. Ежегодно увеличиваем финансирование на покупку квартир: в этом году выделено более 669 миллионов рублей, это в три раза больше, чем в 2019 году", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что подбор для детей сирот квартир на вторичном рынке жилья с последующим там ремонтом осуществляется с 2022 года. При этом учитывается мнение самих ребят: предоставляются квартиры преимущественно в городе. Также с прошлого года регион ввел денежные сертификаты на покупку квартир.
Кроме того, продолжается работа по предоставлению детям-сиротам денежной компенсации расходов за наем жилья, который с апреля этого года увеличен с 5 до 8 тысяч рублей. Ожидается, что до конца года данной выплатой воспользуются не менее 600 граждан.
В прошлом году для детей-сирот было передано 315 квартир. Это позволило снизить очередь на жилье на 147 человек.
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Ульяновская областьЖильеАлексей Русскихдети-сироты
 
 
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