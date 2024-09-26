https://ria.ru/20240926/dopsredstva-1974843621.html

Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье

Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье - РИА Новости, 26.09.2024

Ульяновским сиротам выделили допсредства по поручению Русских на жилье

По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на обеспечение жильем детей-сирот выделены дополнительные средства в размере 39,6 миллиона рублей... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:55

2024-09-26T13:55

2024-09-26T13:55

ульяновская область

жилье

алексей русских

дети-сироты

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на обеспечение жильем детей-сирот выделены дополнительные средства в размере 39,6 миллиона рублей из областного бюджета, сумма будет направлена на оплату 12 одобренных заявителям жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "В нашем регионе проблема обеспечения жильем детей-сирот стоит остро. За предыдущие 10 лет очередь скопилась из 2 тысяч человек, некоторые ждут квартиры с 2014 года. Чтобы поэтапно решить проблему, мы приняли на областном уровне ряд мер. Ежегодно увеличиваем финансирование на покупку квартир: в этом году выделено более 669 миллионов рублей, это в три раза больше, чем в 2019 году", - отметил Русских, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что подбор для детей сирот квартир на вторичном рынке жилья с последующим там ремонтом осуществляется с 2022 года. При этом учитывается мнение самих ребят: предоставляются квартиры преимущественно в городе. Также с прошлого года регион ввел денежные сертификаты на покупку квартир. Кроме того, продолжается работа по предоставлению детям-сиротам денежной компенсации расходов за наем жилья, который с апреля этого года увеличен с 5 до 8 тысяч рублей. Ожидается, что до конца года данной выплатой воспользуются не менее 600 граждан. В прошлом году для детей-сирот было передано 315 квартир. Это позволило снизить очередь на жилье на 147 человек.

https://ria.ru/20240807/sanaviatsiya-1964603523.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, алексей русских, дети-сироты