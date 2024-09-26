https://ria.ru/20240926/derbent-1974821570.html

Около тысячи человек посетили фестиваль современного искусства в Дербенте

Около тысячи человек посетили фестиваль современного искусства в Дербенте - РИА Новости, 26.09.2024

Около тысячи человек посетили фестиваль современного искусства в Дербенте

На фестивале современного искусства "Нарма", который прошел в Дербенте, побывала тысяча человек, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:05

2024-09-26T14:05

2024-09-26T14:05

республика дагестан

дербент

нарын-кала

культура

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. На фестивале современного искусства "Нарма", который прошел в Дербенте, побывала тысяча человек, сообщают организаторы.В рамках мероприятия прошло более 20 экскурсий и свыше 50 медиаторских туров на площадках фестиваля.Кроме того, гости фестиваля могли посетить публичные лекции на площадках Музея "Ковра и декоративно-прикладного искусства" и резиденции "Сильно". Профессионалы из различных сфер делились не только теоретической информацией, но и своим практическим опытом, рассказывая о паблик-арте, медиаискусстве, компьютерном искусстве и о показе современного искусства в музеях.Для посетителей работали три локации, воплощающие в себе период древности и современности города Дербента: водохранилище на территории цитадели Нарын-Кала, Музей Ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), технологичное пространство завода "Дербент Вино". Для создания произведений в этих пространствах были приглашены художники, работающие с медиаартом, трансформирующим архитектурные сооружения с помощью света и звука.Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова подчеркнула актуальность мероприятия и отметила важность развития в республике креативных индустрий."Уверены, усилия кураторов и участников фестиваля современного искусства "Нарма" не только раскроют новые грани сложного и богатого красками историко-архитектурного комплекса Дербента, но и обозначат перспективы взаимодействия музеев классического и традиционного декоративно-прикладного искусства с мастерами современного искусства, обращающимися в своем творчестве к теме национальных культурных кодов", – отметила в приветственном адресе министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, ее слова приводят организаторы фестиваля.В свою очередь, генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров заявил, что реализация социально значимых проектов для компании не является основным видом деятельности. И отметил, что грантовая программа компании привлекает молодых деятелей искусства в регион."Ежегодно мы выделяем до одного миллиона рублей на гранты. Наша совместная деятельность с резиденцией "Сильно" способствует поддержке связи историко-архитектурного наследия Кавказа и технологичного, современного искусства. Фестиваль "Нарма" – демонстрация этой кропотливой, но интересной работы. Мы видим, как это нравится туристам, посещающим Дагестан и местным жителям и планируем развивать арт-направление", – сказал Омаров.Название фестиваля отсылает к автохтонному сорту винограда Нарма, произрастающему только на территории Дагестана. Для современных художников природа и культура Дагестана, его древние памятники стали площадкой для экспериментов, в которых современные технологии используются, чтобы представить новое прочтение традиции. В этот день на древних локациях Дербента были представлены работы молодых современных деятелей искусства.Так, в подземном водохранилище VI века разместилась аудиовизуальная инсталляция Арсена Курбанова и Ильи Родионова, предлагающая опыт уединения и наблюдения за трансформацией орнаментов народов Дагестана. Сгенерированное искусственным интеллектом изображение видоизменялось под воздействием импульсов, которые с помощью специального пульта управления мог задавать зритель.Организаторы уточнили, что от крепости Нарын-Кала до Армянской церкви прошел экскурсионный маршрут по магалам Дербента, связывающий две точки на карте фестиваля. В пространстве церкви была размещена звуковая инсталляция Георгия Робакидзе "Перекресток культур" с элементами интерактивного взаимодействия с аудиторией.Еще одной локацией фестиваля стали территории винодельни "Дербент Вино". Регулярно для посетителей проводились медиаторские туры. Посетители впервые увидели созданный специально для завода мурал от художника Яна Посадского. Внутри одного из производственных цехов была представлена работа художника CASPIUM, обращающаяся к маскам кубачинских пальтаров и трансформации этой традиции в цифровой среде. Художник и куратор резиденции "Сильно" Максим Силенков создал аудиальную инсталляцию "Акратофор" из звучащих уличных емкостей завода, наполненных виноматериалом. Вечером гости отдыхали под звуки диджей-сетов и выступлений местных групп.

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1970928451.html

дербент

нарын-кала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дербент, нарын-кала, культура