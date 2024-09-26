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"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине - РИА Новости, 26.09.2024
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21:46 26.09.2024 (обновлено: 21:48 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bundestag--1974953120.html
"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине
"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине - РИА Новости, 26.09.2024
"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине
Большинство немцев хотят завершения конфликта на Украине путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:46
2024-09-26T21:48
в мире
украина
россия
севим дагделен
владимир путин
германия
сара вагенкнехт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Большинство немцев хотят завершения конфликта на Украине путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X."Подавляющее большинство в Германии хотят завершение конфликта путем переговоров вместо новых вооружений Киева, а относительное большинство против размещения в Германии американских ракет для атак по России. Дипломатия — вместо эскалации", — призвала Дагделен.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html
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в мире, украина, россия, севим дагделен, владимир путин, германия, сара вагенкнехт, вооруженные силы украины, бундестаг германии, политика
В мире, Украина, Россия, Севим Дагделен, Владимир Путин, Германия, Сара Вагенкнехт, Вооруженные силы Украины, Бундестаг Германии, Политика
"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине

Депутат бундестага Дагделен: большинство немцев хотят переговоров по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Большинство немцев хотят завершения конфликта на Украине путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.
«
"Подавляющее большинство в Германии хотят завершение конфликта путем переговоров вместо новых вооружений Киева, а относительное большинство против размещения в Германии американских ракет для атак по России. Дипломатия — вместо эскалации", — призвала Дагделен.
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После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
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В миреУкраинаРоссияСевим ДагделенВладимир ПутинГерманияСара ВагенкнехтВооруженные силы УкраиныБундестаг ГерманииПолитика
 
 
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