https://ria.ru/20240926/bundestag--1974953120.html

"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине

"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине - РИА Новости, 26.09.2024

"Большинство хочет этого". В бундестаге сделали заявление об Украине

Большинство немцев хотят завершения конфликта на Украине путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:46

2024-09-26T21:46

2024-09-26T21:48

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Большинство немцев хотят завершения конфликта на Украине путем переговоров, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X."Подавляющее большинство в Германии хотят завершение конфликта путем переговоров вместо новых вооружений Киева, а относительное большинство против размещения в Германии американских ракет для атак по России. Дипломатия — вместо эскалации", — призвала Дагделен.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.

https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html

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