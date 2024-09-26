https://ria.ru/20240926/briks-1974954642.html

Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем

Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем - РИА Новости, 26.09.2024

Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш взаимодействует с государствами-членами БРИКС и продолжит это делать, однако считает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:00

2024-09-26T22:00

2024-09-26T22:00

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш взаимодействует с государствами-членами БРИКС и продолжит это делать, однако считает важным укреплять один многосторонний институт, в который входят все члены ООН, которым является сама организация, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь взаимодействует со странами БРИКС. Он взаимодействует с БРИКС, с G20, G7, со всеми различными группами, которые мы видим… Но важно напомнить людям, что необходимо укреплять один многосторонний институт, который представляет каждое государство-член, и им является Организация Объединенных Наций", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Дюжаррика, чтобы это произошло, требуется взаимодействовать со всеми действующими группами, которые занимаются экономическими и политическими вопросами. "Поэтому он взаимодействует и будет продолжать взаимодействовать со странами БРИКС", - резюмировал Дюжаррик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html

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