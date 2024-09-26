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Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем - РИА Новости, 26.09.2024
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22:00 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/briks-1974954642.html
Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем
Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем - РИА Новости, 26.09.2024
Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш взаимодействует с государствами-членами БРИКС и продолжит это делать, однако считает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:00
2024-09-26T22:00
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш взаимодействует с государствами-членами БРИКС и продолжит это делать, однако считает важным укреплять один многосторонний институт, в который входят все члены ООН, которым является сама организация, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь взаимодействует со странами БРИКС. Он взаимодействует с БРИКС, с G20, G7, со всеми различными группами, которые мы видим… Но важно напомнить людям, что необходимо укреплять один многосторонний институт, который представляет каждое государство-член, и им является Организация Объединенных Наций", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Дюжаррика, чтобы это произошло, требуется взаимодействовать со всеми действующими группами, которые занимаются экономическими и политическими вопросами. "Поэтому он взаимодействует и будет продолжать взаимодействовать со странами БРИКС", - резюмировал Дюжаррик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), бразилия, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, сергей лавров, брикс, оон, большая двадцатка
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Бразилия, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Большая двадцатка
Гутерреш взаимодействует с БРИКС и продолжит эту работу в будущем

Представитель генсека ООН: Гутерреш продолжит взаимодействие со странами БРИКС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш взаимодействует с государствами-членами БРИКС и продолжит это делать, однако считает важным укреплять один многосторонний институт, в который входят все члены ООН, которым является сама организация, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь взаимодействует со странами БРИКС. Он взаимодействует с БРИКС, с G20, G7, со всеми различными группами, которые мы видим… Но важно напомнить людям, что необходимо укреплять один многосторонний институт, который представляет каждое государство-член, и им является Организация Объединенных Наций", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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По словам Дюжаррика, чтобы это произошло, требуется взаимодействовать со всеми действующими группами, которые занимаются экономическими и политическими вопросами.
"Поэтому он взаимодействует и будет продолжать взаимодействовать со странами БРИКС", - резюмировал Дюжаррик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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В миреРоссияНью-Йорк (город)БразилияСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешСергей ЛавровБРИКСООНБольшая двадцатка
 
 
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