https://ria.ru/20240926/briks-1974852759.html
Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС
Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС
Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, заявил президент России... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:15
2024-09-26T14:15
2024-09-26T14:28
экономика
брикс
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, заявил президент России Владимир Путин."В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-рассчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, брикс, россия, владимир путин
Экономика, БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС
Путин: Россия работает над созданием своего платежного контура со странами БРИКС