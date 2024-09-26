https://ria.ru/20240926/briks-1974852759.html

Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС

Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о работе по созданию платежного контура со странами БРИКС

Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, заявил президент России... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:15

2024-09-26T14:28

экономика

брикс

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, заявил президент России Владимир Путин."В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-рассчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240926/putin-1974850234.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, брикс, россия, владимир путин