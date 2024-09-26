В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС
В IT-городе Иннополис в Татарстане стартует цифровой форум БРИКС
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы.
"В городе Иннополис (Татарстан) пройдут 10-я встреча министров связи стран БРИКС и Цифровой форум БРИКС. Оба события состоятся в рамках председательства России в БРИКС", - говорится в сообщении.
Участниками форума станут представители государства и бизнеса, эксперты в области цифровизации и представители образовательного сообщества. В числе ключевых тем обсуждения - искусственный интеллект, цифровые компетенции, цифровая инфраструктура.
Встреча министров связи стран БРИКС - ежегодное мероприятие, на котором рассматриваются вопросы развития и расширения отраслевого сотрудничества между странами БРИКС в области цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий. Основная тема 10-й встречи - "Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса". По ее итогам будет принята декларация, отражающая ключевые принципы, общие подходы и направления сотрудничества в области технологий ИИ, совместного развития и взаимного признания цифровых компетенций и обеспечения недискриминационного доступа к цифровой инфраструктуре.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.