https://ria.ru/20240926/briks-1974725739.html

В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС

В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024

В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС

Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:15

2024-09-26T00:15

2024-09-26T00:15

россия

брикс

иннополис (татарстан)

китай

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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы. "В городе Иннополис (Татарстан) пройдут 10-я встреча министров связи стран БРИКС и Цифровой форум БРИКС. Оба события состоятся в рамках председательства России в БРИКС", - говорится в сообщении. Участниками форума станут представители государства и бизнеса, эксперты в области цифровизации и представители образовательного сообщества. В числе ключевых тем обсуждения - искусственный интеллект, цифровые компетенции, цифровая инфраструктура. Встреча министров связи стран БРИКС - ежегодное мероприятие, на котором рассматриваются вопросы развития и расширения отраслевого сотрудничества между странами БРИКС в области цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий. Основная тема 10-й встречи - "Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса". По ее итогам будет принята декларация, отражающая ключевые принципы, общие подходы и направления сотрудничества в области технологий ИИ, совместного развития и взаимного признания цифровых компетенций и обеспечения недискриминационного доступа к цифровой инфраструктуре. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html

https://ria.ru/20240925/briks-1974678209.html

россия

иннополис (татарстан)

китай

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россия, брикс, иннополис (татарстан), китай