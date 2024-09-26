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В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
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00:15 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/briks-1974725739.html
В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС
В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС - РИА Новости, 26.09.2024
В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС
Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:15
2024-09-26T00:15
россия
брикс
иннополис (татарстан)
китай
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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы. "В городе Иннополис (Татарстан) пройдут 10-я встреча министров связи стран БРИКС и Цифровой форум БРИКС. Оба события состоятся в рамках председательства России в БРИКС", - говорится в сообщении. Участниками форума станут представители государства и бизнеса, эксперты в области цифровизации и представители образовательного сообщества. В числе ключевых тем обсуждения - искусственный интеллект, цифровые компетенции, цифровая инфраструктура. Встреча министров связи стран БРИКС - ежегодное мероприятие, на котором рассматриваются вопросы развития и расширения отраслевого сотрудничества между странами БРИКС в области цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий. Основная тема 10-й встречи - "Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса". По ее итогам будет принята декларация, отражающая ключевые принципы, общие подходы и направления сотрудничества в области технологий ИИ, совместного развития и взаимного признания цифровых компетенций и обеспечения недискриминационного доступа к цифровой инфраструктуре. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html
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россия, брикс, иннополис (татарстан), китай
Россия, БРИКС, Иннополис (Татарстан), Китай
В Татарстане начинается цифровой форум БРИКС

В IT-городе Иннополис в Татарстане стартует цифровой форум БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Цифровой форум БРИКС открывается в четверг в IT-городе Иннополис в Татарстане, также там пройдет встреча министров связи стран БРИКС, сообщают организаторы.
"В городе Иннополис (Татарстан) пройдут 10-я встреча министров связи стран БРИКС и Цифровой форум БРИКС. Оба события состоятся в рамках председательства России в БРИКС", - говорится в сообщении.
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Участниками форума станут представители государства и бизнеса, эксперты в области цифровизации и представители образовательного сообщества. В числе ключевых тем обсуждения - искусственный интеллект, цифровые компетенции, цифровая инфраструктура.
Встреча министров связи стран БРИКС - ежегодное мероприятие, на котором рассматриваются вопросы развития и расширения отраслевого сотрудничества между странами БРИКС в области цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий. Основная тема 10-й встречи - "Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса". По ее итогам будет принята декларация, отражающая ключевые принципы, общие подходы и направления сотрудничества в области технологий ИИ, совместного развития и взаимного признания цифровых компетенций и обеспечения недискриминационного доступа к цифровой инфраструктуре.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным из них станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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