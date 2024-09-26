https://ria.ru/20240926/avrora-1974749713.html

В Минпромторге рассказали об устройствах на ОС "Аврора"

В Минпромторге рассказали об устройствах на ОС "Аврора" - РИА Новости, 26.09.2024

В Минпромторге рассказали об устройствах на ОС "Аврора"

Около 50-60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы "Аврора" выйдет в России в текущем году, сообщил замглавы Минпромторга РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:28

2024-09-26T08:28

2024-09-26T10:21

экономика

технологии

россия

"аврора"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около 50-60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы "Аврора" выйдет в России в текущем году, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "На лицо определенные успехи. И с точки зрения аппаратных платформ, и эволюции ОС "Аврора". Ежегодно реализуются десятки тысяч устройств, в 2024 году число выпущенных за год мобильных устройств на ОС "Аврора" составит 50-60 тысяч изделий. При этом российские производители могут обеспечить производство более 1 миллиона аппаратов в год. Потребность госаппарата в российских устройствах, соответственно, на российских операционных системах, составляет более 1,2 миллиона в перспективе 3 лет", – отметил Шпак, чьи слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что на сегодня необходимо активнее внедрять в повседневную жизнь планшеты и смартфоны российского производства с отечественной ОС. В Минпромторге добавили, что в первом полугодии 2025 года ожидается выход трех новых устройств с адаптированной ОС "Аврора". На сегодня на рынке уже есть два планшета с подобным техническим решением. "Это важный шаг к обеспечению полного цикла проектирования и производства современных мобильных устройств на основе отечественных разработок, что способствует укреплению технологического суверенитета страны", - подчеркнули в министерстве. Под руководством Минпромторга России компания "Открытая мобильная платформа" совместно с ведущими отечественными производителями мобильных устройств разработала и реализовала программу передачи на сторону производителей технической экспертизы в области адаптации ОС "Аврора" под новые аппаратные платформы. В программе уже участвуют производители смартфонов и планшетов: ООО "ПК Аквариус", ООО "Ф-плюс Оборудование и разработки" и ООО "Байтэрг". При этом ожидаются в программе и новые участники: АО НПЦ "Элвис", АО "МЦСТ Эльбрус", ООО "АТОЛ", АО "НИИ "Масштаб", ООО "Ядро Клиентские Системы".

https://ria.ru/20240530/markirovka-1949515943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, "аврора", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)