https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html

"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США

"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США - РИА Новости, 25.09.2024

"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США с целью шантажа президента Джо Байдена и его потенциальных преемников может лишь навредить поддержке Украины, такое мнение... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T05:10

2024-09-25T05:10

2024-09-25T11:32

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США с целью шантажа президента Джо Байдена и его потенциальных преемников может лишь навредить поддержке Украины, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Поездка Зеленского в Штаты <...> внушает мне все большие опасения в адекватности (Зеленского. — Прим. ред.). <...> Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, <...> может привести к сокращению, а не увеличению поддержки", — заявил он.По мнению Дубинского, глава киевского режима едет в США с целью шантажа Байдена и основных кандидатов на президентский пост — Камалы Харрис и Дональда Трампа. Зеленский надеется добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на выборах, предположил депутат."Фигура Зеленского покамест токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад", — заключил Дубинский.Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Позднее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. По их мнению, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп — младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.Глава киевского режима регулярно обращается к странам Запада с настойчивыми требованиями о поддержке Украине. Так, как сообщало агентство Bloomberg, во время визита в США Зеленский планирует потребовать от президента Джо Байдена официального приглашения в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия.

https://ria.ru/20240925/kongress-1974516288.html

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, верховная рада украины