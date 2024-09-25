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"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 25.09.2024 (обновлено: 11:32 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html
"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США
"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США - РИА Новости, 25.09.2024
"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США с целью шантажа президента Джо Байдена и его потенциальных преемников может лишь навредить поддержке Украины, такое мнение... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T05:10
2024-09-25T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США с целью шантажа президента Джо Байдена и его потенциальных преемников может лишь навредить поддержке Украины, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Поездка Зеленского в Штаты &lt;...&gt; внушает мне все большие опасения в адекватности (Зеленского. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, &lt;...&gt; может привести к сокращению, а не увеличению поддержки", — заявил он.По мнению Дубинского, глава киевского режима едет в США с целью шантажа Байдена и основных кандидатов на президентский пост — Камалы Харрис и Дональда Трампа. Зеленский надеется добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на выборах, предположил депутат."Фигура Зеленского покамест токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад", — заключил Дубинский.Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Позднее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. По их мнению, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп — младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.Глава киевского режима регулярно обращается к странам Запада с настойчивыми требованиями о поддержке Украине. Так, как сообщало агентство Bloomberg, во время визита в США Зеленский планирует потребовать от президента Джо Байдена официального приглашения в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия.
https://ria.ru/20240925/kongress-1974516288.html
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Раздражение". В Киеве остались в шоке от хамства Зеленского в США

Дубинский: хамское поведение Зеленского в США может навредить Украине

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США с целью шантажа президента Джо Байдена и его потенциальных преемников может лишь навредить поддержке Украины, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Поездка Зеленского в Штаты <...> внушает мне все большие опасения в адекватности (Зеленского. — Прим. ред.). <...> Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, <...> может привести к сокращению, а не увеличению поддержки", — заявил он.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В конгрессе пришли в ярость из-за одного видео с Зеленским
Вчера, 01:13
По мнению Дубинского, глава киевского режима едет в США с целью шантажа Байдена и основных кандидатов на президентский пост — Камалы Харрис и Дональда Трампа. Зеленский надеется добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на выборах, предположил депутат.
"Фигура Зеленского покамест токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад", — заключил Дубинский.
Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Позднее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. По их мнению, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
Вчера, 00:27
Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп — младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.
Глава киевского режима регулярно обращается к странам Запада с настойчивыми требованиями о поддержке Украине. Так, как сообщало агентство Bloomberg, во время визита в США Зеленский планирует потребовать от президента Джо Байдена официального приглашения в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Превратили в жертву". В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского
Вчера, 03:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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