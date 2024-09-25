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Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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18:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zelenskij-1974686576.html
Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине
Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине
Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:34
2024-09-25T18:34
в мире
россия
китай
украина
владимир зеленский
владимир путин
ван и (политик)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. "Любые альтернативные попытки добиться мира - на самом деле меры по достижению перерыва в войне, а не ее завершения... И когда китайско-бразильский дуэт пытается перейти в хор голосов, с кем-то из Европы, с кем-то из Африки..., встает вопрос, в чем состоит (их) настоящий интерес", - отметил он. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974655567.html
https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html
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в мире, россия, китай, украина, владимир зеленский, владимир путин, ван и (политик), генеральная ассамблея оон, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Китай, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ван И (политик), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Вооруженные силы Украины
Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине

Зеленский раскритиковал мирные инициативы Китая и Бразилии по Украине

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире ООН
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, подверг критике Китай и Бразилию из-за их мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.
"Любые альтернативные попытки добиться мира - на самом деле меры по достижению перерыва в войне, а не ее завершения... И когда китайско-бразильский дуэт пытается перейти в хор голосов, с кем-то из Европы, с кем-то из Африки..., встает вопрос, в чем состоит (их) настоящий интерес", - отметил он.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Американские сенаторы недовольны критикой Зеленского
Вчера, 16:49
По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Раде обвинили Зеленского в поддержке продолжения конфликта
13 сентября, 14:34
 
В миреРоссияКитайУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВан И (политик)Генеральная Ассамблея ООНООНВооруженные силы Украины
 
 
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