https://ria.ru/20240925/yakutsk-1974616324.html

На Северном форуме в Якутске обсудили проблемы таяния мерзлоты

На Северном форуме в Якутске обсудили проблемы таяния мерзлоты - РИА Новости, 25.09.2024

На Северном форуме в Якутске обсудили проблемы таяния мерзлоты

В рамках V Северного форума по устойчивому развитию в Якутске стартовала II Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:38

2024-09-25T14:38

2024-09-25T14:38

республика саха (якутия)

якутск

арктический совет

томский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В рамках V Северного форума по устойчивому развитию в Якутске стартовала II Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко. Частью программы стал круглый стол "Моделирование и коммуникация: возможности и опыт каждой страны в общем международном обмене информацией о мониторинге парниковых газов и вечной мерзлоты как части углеродного цикла". В рамках мероприятия ведущие ученые и эксперты в области мерзлотоведения и проблем арктического климата из США, Норвегии, Монголии и России обменялись мнениями по данной тематике. Докладчики представили результаты исследований, основанных на мониторинге изменения климата в Арктике, изложили научные оценки последствий таяния многолетней мерзлоты и предложили сценарии поиска способов снижения рисков неконтролируемых эмиссий СО2 из природных источников. Особенность креолитозоны в арктическом регионе заключается в том, что она скрывает серьезные пулы углерода, резкое высвобождение которого может обладать эффектом сопоставимым с антропогенными выбросами. Вместе с тем, вопросы, связанные с этой научной областью, до сих пор остаются недостаточно изученными. Участники сошлись во мнении, что глобальный диалог о климатических рисках, особенно в части проблем многолетней мерзлоты, невозможен без участия России. В то же время, без международного сотрудничества невозможно решение прикладных исследовательских задач, включая эффективный мониторинг криолитозоны. В то же время в настоящий момент уровень диалога находится на недопустимо низком уровне. Модератором дискуссии выступил заместитель генерального директора, директор направления "Наука" Фонда Мельниченко Илья Типунин. Старший научный сотрудник и руководитель инициативы "Пути вечной мерзлоты", Центр климатических исследований Вудвелла Сьюзан Натали (США) в режиме онлайн рассказала о координированном мониторинге парниковых газов в зоне вечной мерзлоты. Заместитель генерального директора Федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" Трофим Максимов сделал доклад о результатах и дальнейших перспективах многолетнего мониторинга климатически активных газов в якутском секторе криолитозоны. Заведующая отделом изучения вечной мерзлоты Института географии и Геоэкология Монгольской академии наук Адия Саруулзая в режиме онлайн рассказала об инженерных последствиях от деградации вечной мерзлоты в условиях изменения климата в Монголии. В свою очередь, первый проректор Томского государственного университета Виктор Демин изложил подходы к работе консорциума "Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни". Исполнительный секретарь рабочей группы Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) Арктического совета Рольф Родвен (Норвегия) в режиме онлайн сделал доклад о принципах и примерах согласованного панарктического мониторинга. Дмитрий Сергеев из Института геоэкологических наук им. Сергеева, Российской академии наук довел до участников информацию о результатах исследований о реакциях горной мерзлоты Северного Забайкалья на изменение климата в период 2006-2023 годов. Организаторами конференции выступают правительство Республики Саха (Якутия), Северный Форум, СВФУ им. М.К. Аммосова, АГИКИ, НОЦ "Север", ИМЗ СО РАН и Фонд Мельниченко.

https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974498340.html

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якутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, арктический совет, томский государственный университет, российская академия наук