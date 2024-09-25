https://ria.ru/20240925/vsm-1974596272.html
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 25.09.2024
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург
Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:36
2024-09-25T13:36
2024-09-25T15:02
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев. Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он. Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.
https://ria.ru/20240905/vsm-1970694340.html
https://ria.ru/20240923/rzhd-1974200181.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, дмитрий зверев, госдума рф
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Зверев, Госдума РФ
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург
Замминистра транспорта: билет на ВСМ Москва-Петербург будет стоить 8 905 рублей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы
по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
"С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев.
Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он.
Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.