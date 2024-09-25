Рейтинг@Mail.ru
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 25.09.2024 (обновлено: 15:02 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/vsm-1974596272.html
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 25.09.2024
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург
Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:36
2024-09-25T15:02
экономика
москва
санкт-петербург
россия
дмитрий зверев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8eb8df4499002377142dd605b48bdce4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев. Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он. Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.
https://ria.ru/20240905/vsm-1970694340.html
https://ria.ru/20240923/rzhd-1974200181.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e47e8a745b3c93229151072f379e3ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, санкт-петербург, россия, дмитрий зверев, госдума рф
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Зверев, Госдума РФ
Замминистра транспорта назвал цену на билет ВСМ Москва — Петербург

Замминистра транспорта: билет на ВСМ Москва-Петербург будет стоить 8 905 рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Цена билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на начало старта движения в третьем квартале 2028 года ожидается в 8 тысяч 905 рублей, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Он выступал в среду на пленарном заседании Госдумы по вопросу внесения изменений в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в РФ" и статьи федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" (о высокоскоростном железнодорожном транспорте). Ему задавали вопросы, касающиеся проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Минтранс видит в перспективе ВСМ для связи Приморья с Хабаровском
5 сентября, 07:42
"С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург… стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах", - сказал Зверев.
Замминистра продолжил, что индексация будет, но это будет обычный ежегодный рост тарифов, который происходит на пассажирские перевозки. Зверев напомнил, что ВСМ - это отдельная, выделенная линия. "Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10-15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность", - отметил он.
Замминистра добавил, что существующие железнодорожные пути будут использоваться на этом направлении с акцентом на еще большую провозную способность для грузоперевозок и останется тот пассажирский состав, который есть сейчас.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом в стране планируется создание сети ВСМ.
Скоростной поезд Ласточка прибывает на центральный железнодорожный вокзал Минска - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В РЖД рассказали, когда появится беспилотный поезд дальнего следования
23 сентября, 11:46
 
ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ЗверевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала