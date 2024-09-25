https://ria.ru/20240925/volodin-1974607666.html

Володин и Матвиенко стали соавторами проекта о запрете пропаганды чайлдфри

Володин и Матвиенко стали соавторами проекта о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024

Володин и Матвиенко стали соавторами проекта о запрете пропаганды чайлдфри

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко стали соавторами законопроекта о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри", сообщила... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:10

2024-09-25T14:10

2024-09-25T14:10

валентина матвиенко

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко стали соавторами законопроекта о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри", сообщила журналистам депутат ГД Эльвира Аиткулова. Ранее Аиткулова сообщила, что законопроект об ответственности за пропаганду "чайлдфри" внесут в Госдуму в среду. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в законопроекте речь идет не об ответственности за информацию, а о санкциях исключительно за деструктивный контент. "Сегодня в числе авторов у нас и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, это говорит о том, насколько значимый этот вопрос для нашей страны", - сказала Аиткулова. Пресс-служба Совфеда сообщила, что Матвиенко поставила подпись под соответствующим законопроектом.

https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html

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валентина матвиенко, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф