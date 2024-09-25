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Посол Турции в ООН оценил шансы на скорое окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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01:36 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974517037.html
Посол Турции в ООН оценил шансы на скорое окончание конфликта на Украине
Посол Турции в ООН оценил шансы на скорое окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Посол Турции в ООН оценил шансы на скорое окончание конфликта на Украине
Надежды на скорое окончание конфликта на Украине небольшие, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) посол Ахмет Йылдыз. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T01:36
2024-09-25T01:36
украина
россия
турция
владимир путин
юрий ушаков
оон
нато
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Надежды на скорое окончание конфликта на Украине небольшие, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) посол Ахмет Йылдыз. "Сегодня мы сталкиваемся с мрачной действительностью продолжающейся войны (на Украине), которая причиняет огромное страдание людям не только в зоне конфликта. К сожалению, с начала войны, каждый день лишь отдаляет нас от мира. По прошествии практически трех лет боестолкновений надежды на то, что удастся положить конец этому конфликту в ближайшее время, слишком небольшие", - сказал Йылдыз в ходе заседания СБ ООН. По его словам, эскалация конфликта на Украине является угрозой глобальной стабильности. "Международное сообщество до сих пор старалась положить конец конфликту с помощью принудительных мер, но они не дали результатов. Устав ООН предусматривает мирное урегулирование конфликтов, поэтому мы должны ратовать за мир… Совет безопасности ООН может оказать влияние для того, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров. Справедливого мира можно добиться только посредством прямого диалога, взаимопонимания. Мы сохраняем свою позицию в том, что необходимо сосредоточить внимание на диалоге", - сказал посол. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974515090.html
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
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украина, россия, турция, владимир путин, юрий ушаков, оон, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Посол Турции в ООН оценил шансы на скорое окончание конфликта на Украине

Посол Турции в ООН назвал шансы на скорое прекращение боев на Украине небольшими

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Надежды на скорое окончание конфликта на Украине небольшие, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) посол Ахмет Йылдыз.
"Сегодня мы сталкиваемся с мрачной действительностью продолжающейся войны (на Украине), которая причиняет огромное страдание людям не только в зоне конфликта. К сожалению, с начала войны, каждый день лишь отдаляет нас от мира. По прошествии практически трех лет боестолкновений надежды на то, что удастся положить конец этому конфликту в ближайшее время, слишком небольшие", - сказал Йылдыз в ходе заседания СБ ООН.
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По его словам, эскалация конфликта на Украине является угрозой глобальной стабильности.
"Международное сообщество до сих пор старалась положить конец конфликту с помощью принудительных мер, но они не дали результатов. Устав ООН предусматривает мирное урегулирование конфликтов, поэтому мы должны ратовать за мир… Совет безопасности ООН может оказать влияние для того, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров. Справедливого мира можно добиться только посредством прямого диалога, взаимопонимания. Мы сохраняем свою позицию в том, что необходимо сосредоточить внимание на диалоге", - сказал посол.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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УкраинаРоссияТурцияВладимир ПутинЮрий УшаковООННАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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