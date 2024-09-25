https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

Украину привели на убой

Украину привели на убой - РИА Новости, 25.09.2024

Украину привели на убой

Вчера Зеленский выступал на Генассамблее ООН, завтра он встречается с Байденом, чтобы презентовать ему свой "план победы". Но что бы ни думали о себе эти... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T13:07

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Вчера Зеленский выступал на Генассамблее ООН, завтра он встречается с Байденом, чтобы презентовать ему свой "план победы". Но что бы ни думали о себе эти деятели, судьба Украины, США и всего мира решается сегодня совсем не в Нью-Йорке.Все решения по этой теме принимают бойцы и офицеры российской армии, неумолимо и неостановимо продвигающейся вперед. Возвращаются под наш контроль населенные пункты в Курской области: только что в Кореневском районе освободили более 260 наших граждан. Одновременно там ликвидируются самые боеспособные, элитные подразделения ВСУ.Не останавливается наше продвижение и в Донбассе, русская военная машина давит любое сопротивление врага, заставляя солдат массово дезертировать и сдаваться в плен. Каждый день на территории бывшей УССР горят склады с боеприпасами и техникой, гибнет личный состав ВСУ, наносятся удары по аэродромам и железным дорогам, последовательно и планомерно выносится энергетическая инфраструктура.К чему это ведет — хорошо видно любому военному профессионалу. "Украинцы просто бегут" — так описывает положение дел на фронте американский военный эксперт.Неизбежное поражение Украины видно невооруженным глазом. Так, значит, поэтому Зеленский заявил в Нью-Йорке, что "мир ближе, чем мы думаем"? Нет, у кавээнщика другой план: проиграв сам, он хочет втравить в войну против России НАТО во главе с США.Для этого он и носится со своим "планом победы" над Россией. Согласно этой цидуле, Белый дом должен отсыпать Незалежной не просто много, а очень много денег, дать современное вооружение, гарантировать киевскому режиму безопасность, а также разрешить ему удары американскими ракетами по нашей территории. Зеленский таскает с собой целый список целей, делая вид, что все они чисто военные.Однако киевская хунта не раз заявляла, что ее задача — "сделать так, чтобы россиянам было плохо". Поэтому мы отчетливо понимаем: целью международных террористов станем мы все — жители Москвы и Санкт-Петербурга, Курска и Белгорода, сотен больших и малых городов России.Хотят ли американцы выглядеть в глазах мировой общественности кровавыми террористами? Это вопрос. Но даже если там окончательно наплевали на свою репутацию, то продолжают трястись за свою шкуру. Ответ России может быть крайне болезненным, особенно страшит наших противников его непредсказуемость. Асимметричные стратегии — это наша сильная сторона.На сегодняшний момент в Штатах панически боятся передачи йеменским хуситам российских ракет, в том числе гиперзвуковых. Потому что те с удовольствием ударят ими по американским авианосцам — и мы посмотрим, так ли уж неуязвимо это чудо техники.Еще один источник паники — страх за подводные кабели, повреждение которых может привести к перебоям в энергоснабжении, сбоям в интернете, мобильной связи и общему многодневному хаосу. Никто не отменял и кибервойну: если летний сбой в Windows поломал банкоматы и нарушил расписания поездов и самолетов, то что будет, если организовать полноценную атаку на жизненно важные области?Все эти страхи открыто озвучиваются в американской прессе. Правда, журналисты почему-то забывают упомянуть российские подлодки, которые совершенно внезапно для наших недругов могут оказаться в любой точке Мирового океана.Можно еще напомнить американцам блестящую операцию "Анадырь" по переброске на Кубу нашего ядерного оружия. В общем, там действительно есть чего бояться. Причем в моменте самым сильным оружием России остается именно неопределенность угрозы. Куда прилетит, когда, как это будет выглядеть — чем меньше можно просчитать опасность, тем она страшнее.Проскользнуть между струек, сделав вид, что разрешения на удары по России американцы не давали, а украинцы все делают сами, тоже не получится. Путин специально отметил, что разведку и целеуказание осуществляют американцы и другие представители стран НАТО. Поэтому наш ответ — каким бы он ни был — прилетит именно по западным хозяевам Киева. Сегодня они даже не пытаются скрыть свой испуг.Смогут ли удары по нашим людям заставить нас сдаться? Нет, все будет наоборот. Весь ход украинской агрессии сводился к подобным шоковым ударам, от которых, по идее, мы должны были уже сдаться давным-давно. Но жестокие теракты только сплачивают нас и усиливают понимание, что драться надо всерьез и до конца — пока наш земельный вопрос с Западом не разрешится.На каждую подобную атаку — будь то удары по Севастополю или Белгороду, нападение на Курскую область или теракт в "Крокусе" — Россия отвечает, двигая фронт к западу. Все два с половиной года СВО русские берегут своих солдат и побеждают в меньшинстве. Поэтому мобрезерв Украины близок к исчерпанию, а у нас в этом смысле превосходство на порядок.Президент Путин пояснил, что разрешение на удары по территории России будет означать вступление государств НАТО в войну с нашей страной. Но как эти не нюхавшие пороху ребята собираются с нами воевать?НАТО пыталась использовать Украину как полигон, чтобы потренироваться для современной войны. Парадокс, но таким образом они натренировали армию России. Не сразу, но мы освоили самые продвинутые технологии и методы ведения боевых действий и при этом сохранили свой огромный мобилизационный потенциал и раскочегарили ВПК, сумев не угробить при этом свою экономику.Ничего из этого у европейских стран НАТО нет: ни навыков и опыта современной масштабной войны, ни единого оборонного комплекса, ни сильной, растущей экономики. Любая эскалация ведет их к неприятной развилке — либо тяжелейший кризис своих государств, либо тотальное уничтожение. Каков бы ни был ответ России, для них он окажется смертельным.Так что в каком-то смысле комик прав: "Мир ближе, чем мы думаем". Просто путь к нему лежит через поражение Украины. Американцы долго вели эту несчастную территорию на убой и практически привели. Теперь перед ними альтернатива — сдавать киевскую хунту или погибать с ней вместе. Так себе выбор, честно говоря.

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973189737.html

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

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аналитика, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины