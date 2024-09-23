https://ria.ru/20240923/svo-1974224115.html

При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек

При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек - РИА Новости, 23.09.2024

При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек

В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:46

2024-09-23T12:46

2024-09-23T13:33

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_0:184:3072:1912_1920x0_80_0_0_1ed0269edb4820d0f4f14b7dfd2d4c7a.jpg

РЯЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости. В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что всего с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с родными и близкими, а также от организаций.Кроме того, полиция нашла еще 101 человека, считавшегося пропавшим без вести. В основном это пожилые люди, которые спешно покинули дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.Как уточнил Смирнов, часто поиски осложняет то, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Он призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.В Курской области продолжается операция по освобождению приграничных территорий от подразделений ВСУ. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность