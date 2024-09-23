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При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 23.09.2024 (обновлено: 13:33 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/svo-1974224115.html
При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек
При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек - РИА Новости, 23.09.2024
При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек
В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:46
2024-09-23T13:33
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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РЯЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости. В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что всего с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с родными и близкими, а также от организаций.Кроме того, полиция нашла еще 101 человека, считавшегося пропавшим без вести. В основном это пожилые люди, которые спешно покинули дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.Как уточнил Смирнов, часто поиски осложняет то, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Он призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.В Курской области продолжается операция по освобождению приграничных территорий от подразделений ВСУ. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек

Смирнов: при освобождении Кореневского района Курской области нашли 268 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости. В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились более 260 человек, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников", — говорится в публикации.
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Губернатор уточнил, что всего с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с родными и близкими, а также от организаций.
Кроме того, полиция нашла еще 101 человека, считавшегося пропавшим без вести. В основном это пожилые люди, которые спешно покинули дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
Как уточнил Смирнов, часто поиски осложняет то, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Он призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.
В Курской области продолжается операция по освобождению приграничных территорий от подразделений ВСУ. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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