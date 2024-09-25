https://ria.ru/20240925/uchenye-1974520559.html
Российские и китайские ученые исследуют изменения в Охотском море
Российские и китайские ученые исследуют изменения в Охотском море - РИА Новости, 25.09.2024
Российские и китайские ученые исследуют изменения в Охотском море
Группа российских и китайских ученых вышла из Владивостока в экспедицию на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" в Охотское море, где исследует... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:59
2024-09-25T03:59
2024-09-25T12:49
охотское море
владивосток
китай
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Группа российских и китайских ученых вышла из Владивостока в экспедицию на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" в Охотское море, где исследует климатические изменения и состояние экосистем, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН. "Из порта Владивосток стартовала экспедиция на НИС "Академик Опарин" в Охотское море. Тема работ - "Исследование климатической изменчивости Охотского моря и прибрежно-морских экосистем, находящихся под влиянием речного стока и экстремальных приливов"… Перед учеными стоит цель – исследовать изменения в Охотском море за период десятилетий, получив новые характеристики глубинных вод", - говорится в сообщении. Предыдущие исследования по намеченному маршруту провели 31 год назад - в 1993 году - на НИС "Академик Александр Несмеянов". В этом году экспедиция осложняется навигационной обстановкой в осенне-зимний сезон, когда через Охотское море даже проход транзитом является непростой задачей, отмечают ученые. На борту НИС - 23 человека: сотрудники и студенты институтов ДВО РАН, Дальрыбвтуза, а также двое ученых из КНР, представляющих Государственную ключевую лабораторию эстуарных и прибрежных исследований Шанхая. "Объединив традиционные и передовые методики, благодаря кооперации ученых из нескольких организаций, включая китайских коллег, экспедиция позволит разгадать гидрохимические тайны не только Охотского моря, но, возможно, и океана", - сообщает институт.
https://ria.ru/20240909/kitay-1971518598.html
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охотское море, владивосток, китай, российская академия наук
Охотское море, Владивосток, Китай, Российская академия наук
Российские и китайские ученые исследуют изменения в Охотском море
Ученые из России и КНР на "Академике Опарине" изучают изменения в Охотском море
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Группа российских и китайских ученых вышла из Владивостока в экспедицию на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" в Охотское море, где исследует климатические изменения и состояние экосистем, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН.
"Из порта Владивосток стартовала экспедиция на НИС "Академик Опарин" в Охотское море. Тема работ - "Исследование климатической изменчивости Охотского моря и прибрежно-морских экосистем, находящихся под влиянием речного стока и экстремальных приливов"… Перед учеными стоит цель – исследовать изменения в Охотском море за период десятилетий, получив новые характеристики глубинных вод", - говорится в сообщении.
Предыдущие исследования по намеченному маршруту провели 31 год назад - в 1993 году - на НИС "Академик Александр Несмеянов". В этом году экспедиция осложняется навигационной обстановкой в осенне-зимний сезон, когда через Охотское море даже проход транзитом является непростой задачей, отмечают ученые.
На борту НИС - 23 человека: сотрудники и студенты институтов ДВО РАН, Дальрыбвтуза, а также двое ученых из КНР
, представляющих Государственную ключевую лабораторию эстуарных и прибрежных исследований Шанхая
.
"Объединив традиционные и передовые методики, благодаря кооперации ученых из нескольких организаций, включая китайских коллег, экспедиция позволит разгадать гидрохимические тайны не только Охотского моря, но, возможно, и океана", - сообщает институт.