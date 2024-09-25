В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России
Спикер турецкого парламента заявил, что Анкара не поддерживает санкции Запада
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, наказывать Москву таким образом неправильно, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
"Нас очень радует, что мы имеем общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. Нападение Израиля на Палестину является не только региональной проблемой, проблемой Палестины, но также проблемой мирового сообщества. И мне очень приятно, что мы (из общего окна) смотрим на эту проблему", - сказал спикер Великого национального собрания Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что приоритеты России и Турции очень похожи.
"Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию - это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", - сказал он.
В ходе встреч во время визита в Россию, продолжил спикер турецкого парламента, обсуждались шаги, которые можно предпринять для развития двусторонних отношений. "Я хочу поблагодарить уважаемую госпожу Матвиенко за ее теплое дружеское приглашение и за тот чистосердечный диалог, который мы провели здесь в Москве. Я думаю, что работа, которую мы будем проводить в парламентских отношениях, будет помогать развивать отношения в целом", - сказал Куртулмуш.
Программа визита, продолжил он, была очень насыщенной, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения. "Имел честь выступить на ассамблее и встретиться с сотрудниками двух палат, а также имел возможность посетить дипломатическую академию, где была встреча с молодежью. Также посещал мечеть", - сказал спикер Великого национального собрания Турции, заметив, что также встречался с представителями духовенства. Визит, подчеркнул он, проходит очень плодотворно. "Я уезжаю отсюда с самыми теплыми воспоминаниями и впечатлениями и очень надеюсь, что поездка в Санкт-Петербург пройдет так же", - сказал Куртулмуш.
В ходе своего выступления в Совете Федерации, заметил он, была предоставлена возможность выразить свое видение о российско-турецких отношениях. Спикер парламента Турции выразил надежду, что устойчивые отношения России и Турции, которые углубляются с каждым днем, будут только укрепляться. Также Куртулмуш передал приветствие президенту РФ от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.