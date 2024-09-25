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В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России - РИА Новости, 25.09.2024
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18:17 25.09.2024 (обновлено: 18:38 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/turtsiya-1974684988.html
В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России
В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России - РИА Новости, 25.09.2024
В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России
Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, наказывать Москву таким образом неправильно, заявил спикер Великого национального собрания РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:17
2024-09-25T18:38
россия
турция
палестина
нуман куртулмуш
владимир путин
в мире
москва
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, наказывать Москву таким образом неправильно, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш."Нас очень радует, что мы имеем общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. Нападение Израиля на Палестину является не только региональной проблемой, проблемой Палестины, но также проблемой мирового сообщества. И мне очень приятно, что мы (из общего окна) смотрим на эту проблему", - сказал спикер Великого национального собрания Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что приоритеты России и Турции очень похожи."Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию - это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", - сказал он.В ходе встреч во время визита в Россию, продолжил спикер турецкого парламента, обсуждались шаги, которые можно предпринять для развития двусторонних отношений. "Я хочу поблагодарить уважаемую госпожу Матвиенко за ее теплое дружеское приглашение и за тот чистосердечный диалог, который мы провели здесь в Москве. Я думаю, что работа, которую мы будем проводить в парламентских отношениях, будет помогать развивать отношения в целом", - сказал Куртулмуш.Программа визита, продолжил он, была очень насыщенной, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения. "Имел честь выступить на ассамблее и встретиться с сотрудниками двух палат, а также имел возможность посетить дипломатическую академию, где была встреча с молодежью. Также посещал мечеть", - сказал спикер Великого национального собрания Турции, заметив, что также встречался с представителями духовенства. Визит, подчеркнул он, проходит очень плодотворно. "Я уезжаю отсюда с самыми теплыми воспоминаниями и впечатлениями и очень надеюсь, что поездка в Санкт-Петербург пройдет так же", - сказал Куртулмуш.В ходе своего выступления в Совете Федерации, заметил он, была предоставлена возможность выразить свое видение о российско-турецких отношениях. Спикер парламента Турции выразил надежду, что устойчивые отношения России и Турции, которые углубляются с каждым днем, будут только укрепляться. Также Куртулмуш передал приветствие президенту РФ от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
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россия, турция, палестина, нуман куртулмуш, владимир путин, в мире, москва, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф
Россия, Турция, Палестина, Нуман Куртулмуш, Владимир Путин, В мире, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ
В Турции заявили, что не поддерживают санкции Запада против России

Спикер турецкого парламента заявил, что Анкара не поддерживает санкции Запада

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, наказывать Москву таким образом неправильно, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.
"Нас очень радует, что мы имеем общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. Нападение Израиля на Палестину является не только региональной проблемой, проблемой Палестины, но также проблемой мирового сообщества. И мне очень приятно, что мы (из общего окна) смотрим на эту проблему", - сказал спикер Великого национального собрания Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Он подчеркнул, что приоритеты России и Турции очень похожи.
"Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию - это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", - сказал он.
В ходе встреч во время визита в Россию, продолжил спикер турецкого парламента, обсуждались шаги, которые можно предпринять для развития двусторонних отношений. "Я хочу поблагодарить уважаемую госпожу Матвиенко за ее теплое дружеское приглашение и за тот чистосердечный диалог, который мы провели здесь в Москве. Я думаю, что работа, которую мы будем проводить в парламентских отношениях, будет помогать развивать отношения в целом", - сказал Куртулмуш.
Программа визита, продолжил он, была очень насыщенной, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения. "Имел честь выступить на ассамблее и встретиться с сотрудниками двух палат, а также имел возможность посетить дипломатическую академию, где была встреча с молодежью. Также посещал мечеть", - сказал спикер Великого национального собрания Турции, заметив, что также встречался с представителями духовенства. Визит, подчеркнул он, проходит очень плодотворно. "Я уезжаю отсюда с самыми теплыми воспоминаниями и впечатлениями и очень надеюсь, что поездка в Санкт-Петербург пройдет так же", - сказал Куртулмуш.
В ходе своего выступления в Совете Федерации, заметил он, была предоставлена возможность выразить свое видение о российско-турецких отношениях. Спикер парламента Турции выразил надежду, что устойчивые отношения России и Турции, которые углубляются с каждым днем, будут только укрепляться. Также Куртулмуш передал приветствие президенту РФ от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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