https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html

В ЦАХАЛ заявили о новой фазе военной кампании

В ЦАХАЛ заявили о новой фазе военной кампании - РИА Новости, 25.09.2024

В ЦАХАЛ заявили о новой фазе военной кампании

Израиль начал новую фазу военной кампании на северном фронте, заявил командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин, его слова... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:08

2024-09-25T15:08

2024-09-25T16:51

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ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен — РИА Новости. Израиль начал новую фазу военной кампании на северном фронте, заявил командующий Северным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ури Гордин, его слова распространила пресс-служба армии."Мы вступили в новую фазу кампании и находимся в разгаре операции "Стрелы севера". Нам нужно быть очень хорошо готовыми к началу маневра и действиям", — сообщил военачальник.Он сказал об этом бойцам ЦАХАЛ, которые завершили учения, имитирующие наземные действия в Ливане. При этом, как заявил РИА Новости арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри, Тель-Авив не исключает наземной операции в соседней стране."Мы готовимся ко всем вариантам, включая наземную операцию", — отметил он.Представитель ЦАХАЛ также подчеркнул, что Тель-Авив может нанести более масштабные удары по объектам "Хезболлы"."Пришло время добавить пункт к целям войны: обеспечить благополучное возвращение израильских жителей в свои дома. Это требует создания новой ситуации в сфере безопасности, полностью отличающейся от ситуации на границе, появившейся 8 октября (2023 года. — Прим. ред.)", — добавил Эдри.В свою очередь, пресс-служба армии сообщила, что для выполнения задач на северном фронте мобилизуют две резервные бригады. Там также заявили, что сегодня атаковали 60 объектов "Хезболлы" в Ливане.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеИзраильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

https://ria.ru/20240925/livan-1974578038.html

https://ria.ru/20240923/khezbolla-1974278328.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024