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В Госдуме прокомментировали блокировку TikTok аккаунта РИА Новости
В Госдуме прокомментировали блокировку TikTok аккаунта РИА Новости - РИА Новости, 25.09.2024
В Госдуме прокомментировали блокировку TikTok аккаунта РИА Новости
Депутат Госдумы Антон Горелкин на фоне блокировки TikTok аккаунта РИА Новости, отметил, что соцсеть либо продадут, либо заблокируют, "третьего не дано". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:18
2024-09-25T14:18
2024-09-25T14:18
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антон горелкин
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин на фоне блокировки TikTok аккаунта РИА Новости, отметил, что соцсеть либо продадут, либо заблокируют, "третьего не дано". TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости, общее число подписчиков которого составляло 2,2 миллиона, спустя несколько дней после аналогичных действий в отношении аккаунтов Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International. "TikTok продолжает блокировать аккаунты российских СМИ, внесенных в санкционные списки США… Понятно, что TikTok надеется сохраниться на рынке США, но выторговать его всё равно не получится. Соцсеть либо продадут, либо заблокируют, третьего не дано", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Горелкин отметил, что аккаунт был удален полностью, хотя сеть могла бы поступить по примеру Telegram: включить геоблок и ограничить доступ к постам подсанкционных изданий только для американских пользователей. "Как говорится, делайте выводы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240921/tiktok-1973993956.html
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сша, антон горелкин, tiktok, telegram, санкции сша против "россии сегодня" и rt, госдума рф
США, Антон Горелкин, TikTok, Telegram, Санкции США против "России сегодня" и RT, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали блокировку TikTok аккаунта РИА Новости
Депутат Горелкин: TikTok либо продадут, либо заблокируют, "третьего не дано"