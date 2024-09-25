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В России утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра - РИА Новости, 25.09.2024
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09:07 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/tigr-1974535251.html
В России утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра
В России утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра - РИА Новости, 25.09.2024
В России утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра
Власти утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра в России, ее целью является сохранение популяции этой редкой кошки численностью не менее... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:07
2024-09-25T09:07
россия
китай
дальний восток
александр козлов (глава минприроды)
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Власти утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра в России, ее целью является сохранение популяции этой редкой кошки численностью не менее 700 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра "Амурский тигр". Первая Стратегия сохранения амурского тигра в России была утверждена в 1996 году. Вторая редакция - в 2010 году, ее целью являлось определение механизмов сохранения популяции амурского тигра численностью не менее 500 особей с максимально возможным генетическим разнообразием в РФ. "Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов утвердил Стратегию сохранения амурского тигра в Российской Федерации до 2034 года. Новая редакция основополагающего "тигриного" документа отвечает на современные вызовы и угрозы популяции редкого хищника. Партнером по реализации Стратегии является Центр "Амурский тигр", - сообщили в пресс-службе. Цель новой редакции Стратегии - определить механизмы долговременного сохранения жизнеспособной популяции амурского тигра численностью не менее 700 особей для поддержания генетического разнообразия и гарантий бесконфликтного с человеком обитания подвида в дикой природе в России. Стратегией поставлены задачи сохранить существующую популяцию тигра в параметрах бесконфликтного существования с человеком, определить механизмы сохранения и долговременного выживания популяции в условиях роста антропогенного воздействия на природу. Также среди задач – определение механизмов, которые позволят не допустить вспышки эпизоотий в популяциях тигра и объектов его кормовой базы, поддержание единой популяции на территории РФ, КНР и КНДР. Новая редакция Стратегии предусматривает также меры реагирования на новые угрозы. "Самая очевидная из новых угроз – болезни животных или эпизоотии. От них страдают и сами тигры, и объекты их кормовой базы… Еще один фактор, отражающийся на популяции тигра, – освоение Дальнего Востока. Любое поселение всегда несет риски возникновения лесных пожаров. Все больше людей разводят скот, что вместе с ростом популяции хищника приводит к росту конфликтных ситуаций. Нужно усиливать государственную систему их разрешения, требуется увеличить количество специальных групп", - приводит пресс-служба слова гендиректора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева. Он отметил, что при разрешении конфликтных ситуаций в безопасности должны быть не только люди, но и сами тигры. Необходимо обеспечить гуманный отлов и перемещение хищников в другую часть ареала. Также, по его словам, идет работа над тем, чтобы законодательно закрепить правила содержания сельскохозяйственных животных в местах обитания тигра. Еще одна из очевидных угроз – негативное антропогенное воздействие, связанное с проектами отдельных коммерческих компаний в добыче полезных ископаемых, и создание линейной инфраструктуры в ареале тигра. В Центре "Амурский тигр" отмечают, что около 95% мировой популяции амурского тигра обитает в России, но ее будущее зависит и от состояния мест обитания в соседних странах, поэтому важно также взаимодействие с КНР в вопросах обмена опытом и создания трансграничных особо охраняемых природных территорий. "Следующий этап после утверждения Стратегии – разработка плана действий по ее реализации. Согласно распоряжению министра природных ресурсов и экологии это должно быть сделано в шестимесячный срок", - отметили в пресс-службе. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20240318/tigr-1933917938.html
https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html
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китай
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россия, китай, дальний восток, александр козлов (глава минприроды), центр "амурский тигр", общество
Россия, Китай, Дальний Восток, Александр Козлов (глава Минприроды), Центр "Амурский тигр", Общество
В России утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра

Новая цель. Утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигренок
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигренок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Власти утвердили новую редакцию Стратегии сохранения амурского тигра в России, ее целью является сохранение популяции этой редкой кошки численностью не менее 700 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра "Амурский тигр".
Первая Стратегия сохранения амурского тигра в России была утверждена в 1996 году. Вторая редакция - в 2010 году, ее целью являлось определение механизмов сохранения популяции амурского тигра численностью не менее 500 особей с максимально возможным генетическим разнообразием в РФ.
Амурский тигр из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Москвичи выбрали имя для амурского тигра из столичного зоопарка
18 марта, 10:04
"Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов утвердил Стратегию сохранения амурского тигра в Российской Федерации до 2034 года. Новая редакция основополагающего "тигриного" документа отвечает на современные вызовы и угрозы популяции редкого хищника. Партнером по реализации Стратегии является Центр "Амурский тигр", - сообщили в пресс-службе.
Цель новой редакции Стратегии - определить механизмы долговременного сохранения жизнеспособной популяции амурского тигра численностью не менее 700 особей для поддержания генетического разнообразия и гарантий бесконфликтного с человеком обитания подвида в дикой природе в России.
Стратегией поставлены задачи сохранить существующую популяцию тигра в параметрах бесконфликтного существования с человеком, определить механизмы сохранения и долговременного выживания популяции в условиях роста антропогенного воздействия на природу. Также среди задач – определение механизмов, которые позволят не допустить вспышки эпизоотий в популяциях тигра и объектов его кормовой базы, поддержание единой популяции на территории РФ, КНР и КНДР. Новая редакция Стратегии предусматривает также меры реагирования на новые угрозы.
"Самая очевидная из новых угроз – болезни животных или эпизоотии. От них страдают и сами тигры, и объекты их кормовой базы… Еще один фактор, отражающийся на популяции тигра, – освоение Дальнего Востока. Любое поселение всегда несет риски возникновения лесных пожаров. Все больше людей разводят скот, что вместе с ростом популяции хищника приводит к росту конфликтных ситуаций. Нужно усиливать государственную систему их разрешения, требуется увеличить количество специальных групп", - приводит пресс-служба слова гендиректора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Амурская тигрица Елена, сфотографированная в Хинганском заповеднике Приамурья - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
22 августа, 09:17
Он отметил, что при разрешении конфликтных ситуаций в безопасности должны быть не только люди, но и сами тигры. Необходимо обеспечить гуманный отлов и перемещение хищников в другую часть ареала. Также, по его словам, идет работа над тем, чтобы законодательно закрепить правила содержания сельскохозяйственных животных в местах обитания тигра.
Еще одна из очевидных угроз – негативное антропогенное воздействие, связанное с проектами отдельных коммерческих компаний в добыче полезных ископаемых, и создание линейной инфраструктуры в ареале тигра.
В Центре "Амурский тигр" отмечают, что около 95% мировой популяции амурского тигра обитает в России, но ее будущее зависит и от состояния мест обитания в соседних странах, поэтому важно также взаимодействие с КНР в вопросах обмена опытом и создания трансграничных особо охраняемых природных территорий.
"Следующий этап после утверждения Стратегии – разработка плана действий по ее реализации. Согласно распоряжению министра природных ресурсов и экологии это должно быть сделано в шестимесячный срок", - отметили в пресс-службе.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурская тигрица Уссури в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Популяция тигра в нацпарке в Приморье перестала расти
29 июля, 04:42
 
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