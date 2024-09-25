https://ria.ru/20240925/telegram-1974549423.html

Telegram будет блокировать нарушителей бессрочно, рассказала юрист

Telegram будет блокировать нарушителей бессрочно, рассказала юрист - РИА Новости, 25.09.2024

Telegram будет блокировать нарушителей бессрочно, рассказала юрист

Если пользователь Telegram нарушит его правила, то мессенджер не только передаст IP-адреса и номера телефонов властям, но и заблокирует учетные записи... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Если пользователь Telegram нарушит его правила, то мессенджер не только передаст IP-адреса и номера телефонов властям, но и заблокирует учетные записи нарушителей бессрочно, такое мнение высказала РИА Новости юрист в сфере уголовного права Ашихмина Ирина. Ранее на неделе основатель мессенджера Павел Дуров уведомил пользователей, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности и теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. "Помимо передачи данных о пользователе в правоохранительные органы, с большой долей вероятности нарушение пользовательского соглашения может повлечь за собой и бессрочную блокировку учетной записи лица", - сказала Ашихмина. По ее словам, ранее единственным основанием для передачи IP-адреса и номера телефона пользователя правоохранительным органам являлось наличие соответствующего решения суда, подтверждающего, что человек подозревается в терроризме. Теперь же передача указанных данных возможна и без решения суда в случаях, когда лицо подозревается в совершении действий, нарушающих пользовательское соглашение мессенджера. Она отметила, что в пользовательском соглашении представлен перечень "деятельности, которая признана незаконной в большинстве стран". Это включает жестокое обращение с детьми, продажу или предложение незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, поддельные документы) и другие действия. Следовательно, правомерность запроса компетентного органа будет рассматриваться в каждом отдельном случае. При этом мессенджер называет деятельность "незаконной", а не преступной. "Предположительно, таким образом Telegram оставляет себе пространство для лавирования между разными формами ответственности в разных странах", - отметила Ашихмина. ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА Управляющий партнер юридической компании "ЭБР" Александр Журавлев сообщил агентству, что если в чате мессенджера оскорбили человека, то он может по гражданскому кодексу требовать защиту чести, достоинства и деловой репутации. Есть более тяжкое преступление – это клевета, которая также может быть совершена при помощи мессенджера. Однако это уже уголовная плоскость. Возвращаясь к защите и чести достоинства, эксперт объяснил, что жертва может взыскать убытки либо моральный ущерб. Иск будет обращен непосредственно к другому пользователю, и, чтобы его идентифицировать, его личность может быть раскрыта на основании решения суда в ходе судебного разбирательства. О вычислении нарушителяЖуравлев пояснил, что если преступления относятся к сфере уголовной правовой плоскости, например, когда террористы используют мессенджер для координации своих действий, то сам мессенджер обязан предоставить данные Федеральной службе безопасности. Кроме того, вычислениями нарушителей занимается отдельная группа, которая специализируется на определенных преступлениях. Они устанавливают через цифровой след понимание того, что и как у человека происходит. Также есть правоохранительные органы, которые обращаются в мессенджер для того, чтобы получить информацию о человеке, потому что он был задействован в переписке с потенциальным подозреваемым, которого они поместили под арест и подозревают в организации убийств, торговле наркотиками и так далее. По словам эксперта, при выявлении, к примеру, секты, которая ведет общение в мессенджере, правоохранители начинают расследование. Так, может поступить жалоба от семьи, которые выявили среди них жертву. Далее органы понимают, кто общался с жертвой, и, исходя из этого, пытаются получить информацию о его IP-адресе и контакт с подозреваемым, имея на руках соответствующий судебный акт. После, по цепочке, органы за счет контактов, с которыми общается жертва, выходят на преступника.

https://ria.ru/20240513/telegram-1945652893.html

https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html

https://ria.ru/20240923/telegram-1974323755.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, павел дуров, telegram