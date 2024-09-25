https://ria.ru/20240925/tatarstan-1974541123.html

Программу по ремонту ФАПов завершили в Татарстане

Программу по ремонту ФАПов завершили в Татарстане - РИА Новости, 25.09.2024

Программу по ремонту ФАПов завершили в Татарстане

В Республике Татарстан завершили программу ремонта фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена"... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:46

2024-09-25T09:46

2024-09-25T09:46

республика татарстан

казань

мамадышский район

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

почта россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Республике Татарстан завершили программу ремонта фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение", в текущем году в нее вошли 82 объекта, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Кроме этого, на финишной прямой находится программа по ремонту 25 поликлиник. В работе остались четыре объекта. Общее выполнение работ составляет 98%. За прошедшие две недели завершили три объекта - один в Мамадышском районе и два – в Набережных Челнах. В 84% оценивается выполнение программных мероприятий по капитальному ремонту 31 медицинского стационара. По одному объекту в Казани, в Буинском и Кукморском районах подрядчики сдали за прошедшие полмесяца. В сфере образования в работе остается один детский сад в Менделеевском муниципальном районе. Выполнение по нему на сегодня составляет 82%. Кроме того, из пяти детских школ искусств остается в работе только объект в Мамадыш (выполнение - 94%). По 19 объектам культурного назначения строительно-монтажные работы достигли 87%. Также в регионе по семи молодежным центрам ремонт выполнен на 49%. На прошедшей неделе сдан один объект в Казани. На 59% выполнены работы по девяти детским оздоровительным лагерям. За отчетную дату подрядчики также завершили один объект в Казани. Выполнение работ по ремонту шести подростковых клубов составляет 81%. За прошедшие две недели подрядчики сдали объект в Нурлате. Ремонт центров психолого-педагогической помощи закрыт на 47% от общего объема. В сфере "Экология" близится к завершению реализация двух программ. Общее выполнение работ по ним достигло 95 %. В работе остаются пять объектов. За прошедшие две недели завершены объекты в Зеленодольском, Дрожжановском и Нурлатском районах. Кроме того, в рамках республиканских программ в работе остается еще ряд объектов. По линии Минсоцтруда РТ ремонт организаций социального обслуживания населения выполнен на 97%. На прошедшей неделе сдан один объект в Нижнекамском районе. На 92% выполнен ремонт зданий лесничеств. По объектам министерства спорта республики подрядчики закрыли 82% от запланированного объема. На текущей неделе завершен ремонт спорткомплекса в Буинске. По ремонту зданий Минсельхоза РТ до завершения программы остался 1% (в работе остались два объекта). На территории Татарстана с 2022 года реализуется программа "Модернизация объектов почтовой связи". За 2022-2023 годы был выполнен ремонт 47 отделений почтовой связи. Общий объем инвестиций АО "Почта России" за эти два года составил более 250 миллионов рублей. В текущем году выполняется ремонт в 26 сельских отделениях почтовой связи по 15 муниципалитетам, объем инвестиций по ним составляет более 130 миллионов рублей. На сегодня процент выполнения работ по данной программе составляет 75%. Срок завершения – вторая половина октября текущего года. В следующем году планируют модернизировать и построить 35 отделений почтовой связи в 20 муниципалитетах.

https://ria.ru/20240920/kazan-1973764356.html

https://ria.ru/20240918/minnikhanov-1973518880.html

https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html

казань

мамадышский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, мамадышский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), почта россии