https://ria.ru/20240925/sovfed-1974609097.html

СФ одобрил освобождение от наказания подсудимых, проходящих военную службу

СФ одобрил освобождение от наказания подсудимых, проходящих военную службу - РИА Новости, 25.09.2024

СФ одобрил освобождение от наказания подсудимых, проходящих военную службу

Совет Федерации одобрил законы об освобождении от уголовного преследования в отношении подсудимых, проходящих службу в ВС РФ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:18

2024-09-25T14:18

2024-09-25T15:44

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы об освобождении от уголовного преследования в отношении подсудимых, проходящих службу в ВС РФ. Инициативой предлагается дополнить положения УК РФ и УПК РФ, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Кроме того, уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Порядок будет определяться совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном суде.Вторым законом, который также был одобрен сенаторами, вносятся изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно нововведениям, число лиц, в отношении которых могут быть применены меры, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания в связи с заключением контракта о прохождении военной службы в ВС РФ, дополняется обвиняемыми (подсудимыми) на этапе судебного производства, в отношении которых уголовное дело уже передано прокурором в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

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