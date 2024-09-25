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В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах - РИА Новости, 25.09.2024
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12:11 25.09.2024 (обновлено: 15:42 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах - РИА Новости, 25.09.2024
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:11
2024-09-25T15:42
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент Владимир Путин с позицией его помощника Владимира Мединского по поводу сокращения времени обучения в школах.Песков отметил, что система образования должна подстраиваться под технологические изменения и кадровые потребности. "Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", — добавил Песков.
https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Мединский, Социальный навигатор, СН_Образование
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах

Песков: дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент Владимир Путин с позицией его помощника Владимира Мединского по поводу сокращения времени обучения в школах.
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Вчера, 10:53
Песков отметил, что система образования должна подстраиваться под технологические изменения и кадровые потребности.
"Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", — добавил Песков.
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир МединскийСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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