https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах - РИА Новости, 25.09.2024
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:11
2024-09-25T12:11
2024-09-25T15:42
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
владимир мединский
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент Владимир Путин с позицией его помощника Владимира Мединского по поводу сокращения времени обучения в школах.Песков отметил, что система образования должна подстраиваться под технологические изменения и кадровые потребности. "Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", — добавил Песков.
https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html
https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Мединский, Социальный навигатор, СН_Образование
В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах
Песков: дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна