https://ria.ru/20240925/shkola-1974571815.html

В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах

В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах - РИА Новости, 25.09.2024

В Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах

Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:11

2024-09-25T12:11

2024-09-25T15:42

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

владимир мединский

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Экспертная дискуссия о сокращении времени обучения в школах оправданна, кадровые потребности меняются, система образования должна соответствовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против, но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли президент Владимир Путин с позицией его помощника Владимира Мединского по поводу сокращения времени обучения в школах.Песков отметил, что система образования должна подстраиваться под технологические изменения и кадровые потребности. "Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", — добавил Песков.

https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, социальный навигатор, сн_образование