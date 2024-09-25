https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974557246.html

TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости

TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 25.09.2024

TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости

Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:09

2024-09-25T11:09

2024-09-25T11:35

сша

владимир путин

маргарита симоньян

игорь конашенков

tiktok

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости.Также на платформе пропали все ролики агентства.За 2,5 года работы аккаунт РИА Новости набрал 2,2 миллиона подписчиков, почти 50 миллионов лайков, а самый популярный ролик просмотрели 50 миллионов раз. При этом TikTok блокировал или показывал без звука некоторые видео с официальными заявлениями президента Владимира Путина или представителя Минобороны Игоря Конашенкова, утверждая, что информация в них недостоверна.Канал РИА Новости неоднократно упоминался в статьях западных СМИ как пример успешной работы по продвижению российской повестки в условиях санкций.На минувшей неделе TikTok заблокировали аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International после введения новых американских санкций против российских СМИ.Платформа в феврале 2022 года уже блокировала канал РИА Новости после публикации в нем обращения главы ДНР Дениса Пушилина с призывом к жителям эвакуироваться.

https://ria.ru/20240806/shtrafy-1964329476.html

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960737571.html

https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

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сша, владимир путин, маргарита симоньян, игорь конашенков, tiktok, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt