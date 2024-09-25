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TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 25.09.2024
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11:09 25.09.2024 (обновлено: 11:35 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974557246.html
TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости
TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 25.09.2024
TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости
Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:09
2024-09-25T11:35
сша
владимир путин
маргарита симоньян
игорь конашенков
tiktok
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости.Также на платформе пропали все ролики агентства.За 2,5 года работы аккаунт РИА Новости набрал 2,2 миллиона подписчиков, почти 50 миллионов лайков, а самый популярный ролик просмотрели 50 миллионов раз. При этом TikTok блокировал или показывал без звука некоторые видео с официальными заявлениями президента Владимира Путина или представителя Минобороны Игоря Конашенкова, утверждая, что информация в них недостоверна.Канал РИА Новости неоднократно упоминался в статьях западных СМИ как пример успешной работы по продвижению российской повестки в условиях санкций.На минувшей неделе TikTok заблокировали аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International после введения новых американских санкций против российских СМИ.Платформа в феврале 2022 года уже блокировала канал РИА Новости после публикации в нем обращения главы ДНР Дениса Пушилина с призывом к жителям эвакуироваться.
https://ria.ru/20240806/shtrafy-1964329476.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960737571.html
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сша, владимир путин, маргарита симоньян, игорь конашенков, tiktok, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Игорь Конашенков, TikTok, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости

Аккаунт РИА Новости в TikTok заблокировали на фоне санкций США

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости.
Также на платформе пропали все ролики агентства.
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За 2,5 года работы аккаунт РИА Новости набрал 2,2 миллиона подписчиков, почти 50 миллионов лайков, а самый популярный ролик просмотрели 50 миллионов раз. При этом TikTok блокировал или показывал без звука некоторые видео с официальными заявлениями президента Владимира Путина или представителя Минобороны Игоря Конашенкова, утверждая, что информация в них недостоверна.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Канал РИА Новости неоднократно упоминался в статьях западных СМИ как пример успешной работы по продвижению российской повестки в условиях санкций.
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Платформа в феврале 2022 года уже блокировала канал РИА Новости после публикации в нем обращения главы ДНР Дениса Пушилина с призывом к жителям эвакуироваться.
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