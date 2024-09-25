TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости
Аккаунт РИА Новости в TikTok заблокировали на фоне санкций США
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Китайское приложение для просмотра коротких видео TikTok заблокировало аккаунт РИА Новости.
Также на платформе пропали все ролики агентства.
За 2,5 года работы аккаунт РИА Новости набрал 2,2 миллиона подписчиков, почти 50 миллионов лайков, а самый популярный ролик просмотрели 50 миллионов раз. При этом TikTok блокировал или показывал без звука некоторые видео с официальными заявлениями президента Владимира Путина или представителя Минобороны Игоря Конашенкова, утверждая, что информация в них недостоверна.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Канал РИА Новости неоднократно упоминался в статьях западных СМИ как пример успешной работы по продвижению российской повестки в условиях санкций.
На минувшей неделе TikTok заблокировали аккаунты Sputnik дальнего и ближнего зарубежья и RT International после введения новых американских санкций против российских СМИ.
Платформа в феврале 2022 года уже блокировала канал РИА Новости после публикации в нем обращения главы ДНР Дениса Пушилина с призывом к жителям эвакуироваться.
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok
26 марта 2023, 18:25