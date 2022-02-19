https://ria.ru/20220219/tiktok-1773710447.html

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 19.02.2022

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики в связи с... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:45

2022-02-19T02:45

2022-02-19T09:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

технологии

россия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики в связи с эвакуацией людей.Это произошло в ночь на субботу во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями. Около 01:10 мск субботы TikTok удалил из канала РИА Новости видеоролик с заявлением Пушилина к жителям ДНР, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста. Глава ДНР говорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.На тот момент видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. При этом аналогичное видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более чем 1,9 миллиона просмотров в канале осталось. Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала РИА Новости получили уведомление о блокировке аккаунта. "Ваш аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества", — говорилось в нем.При этом администрация TikTok не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Из-за блокировки обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно.В данный момент канал РИА Новости в TikTok доступен для пользователей, они могут смотреть видео в нем, однако само агентство не может более публиковать в нем видеоролики. РИА Новости считает такие действия соцсети неприемлемыми и обращается в Роскомнадзор с вопросом о правомочности применения блокировки аккаунта ведущего российского информационного агентства социальной сетью TikTok.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20211005/tsenzura-1753219531.html

https://ria.ru/20220219/diversiya-1773710239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, технологии, россия