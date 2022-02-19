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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/tiktok-1773710447.html
Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости
Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости - РИА Новости, 19.02.2022
Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости
Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики в связи с... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:45
2022-02-19T09:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики в связи с эвакуацией людей.Это произошло в ночь на субботу во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями. Около 01:10 мск субботы TikTok удалил из канала РИА Новости видеоролик с заявлением Пушилина к жителям ДНР, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста. Глава ДНР говорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.На тот момент видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. При этом аналогичное видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более чем 1,9 миллиона просмотров в канале осталось. Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала РИА Новости получили уведомление о блокировке аккаунта. "Ваш аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества", — говорилось в нем.При этом администрация TikTok не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Из-за блокировки обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно.В данный момент канал РИА Новости в TikTok доступен для пользователей, они могут смотреть видео в нем, однако само агентство не может более публиковать в нем видеоролики. РИА Новости считает такие действия соцсети неприемлемыми и обращается в Роскомнадзор с вопросом о правомочности применения блокировки аккаунта ведущего российского информационного агентства социальной сетью TikTok.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20211005/tsenzura-1753219531.html
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в мире, технологии, россия
02:45 19.02.2022 (обновлено: 09:46 19.02.2022)
 
Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, удалив видео с обращением Пушилина

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, перед этим удалив видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики в связи с эвакуацией людей.
Это произошло в ночь на субботу во время освещения агентством событий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе эвакуации их жителей в Россию из-за опасений силового захвата Донбасса киевскими властями. Около 01:10 мск субботы TikTok удалил из канала РИА Новости видеоролик с заявлением Пушилина к жителям ДНР, в котором он говорил о необходимости временной эвакуации в Ростовскую область граждан, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста. Глава ДНР говорил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию самопровозглашенных республик.
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На тот момент видеоролик посмотрели более 1,2 миллиона пользователей. При этом аналогичное видео с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более чем 1,9 миллиона просмотров в канале осталось. Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала РИА Новости получили уведомление о блокировке аккаунта.
"Ваш аккаунт был закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества", — говорилось в нем.
При этом администрация TikTok не объяснила мотивы закрытия аккаунта. Из-за блокировки обжаловать решение через специальную форму подачи жалобы в TikTok невозможно.
В данный момент канал РИА Новости в TikTok доступен для пользователей, они могут смотреть видео в нем, однако само агентство не может более публиковать в нем видеоролики.
РИА Новости считает такие действия соцсети неприемлемыми и обращается в Роскомнадзор с вопросом о правомочности применения блокировки аккаунта ведущего российского информационного агентства социальной сетью TikTok.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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