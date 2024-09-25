https://ria.ru/20240925/roskachestvo-1974524309.html

Около 25 тысяч торговых точек примут участие в акции "Дни российских вин"

Около 25 тысяч торговых точек примут участие в акции "Дни российских вин" - РИА Новости, 25.09.2024

Около 25 тысяч торговых точек примут участие в акции "Дни российских вин"

В акции "Дни российских вин", которая начинается с 25 сентября, будут задействованы порядка 25 тысяч торговых площадок - это дискаунтеры, супермаркеты,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:03

2024-09-25T06:03

2024-09-25T06:03

экономика

россия

красноярский край

иркутская область

роскачество

пятерочка (сеть магазинов)

ашан

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В акции "Дни российских вин", которая начинается с 25 сентября, будут задействованы порядка 25 тысяч торговых площадок - это дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины-винотеки, магазины беспошлинной торговли; кроме того, в этом году в акции впервые примет участие и онлайн-площадка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Задействованы магазины разных форматов: дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины-винотеки, магазины беспошлинной торговли, крупнейшие розничные сети, среди которых "Перекресток", "Пятерочка", "Ашан", "Глобус", "О'Кей", "Азбука вкуса" и другие. В общей сложности порядка 25 000 торговых точек. В этом году впервые в акции примет участие и диджитал-площадка – маркетплейс авторских российских вин Vino.ru, в котором можно сделать предзаказ вина онлайн, а после забрать в одной из точек продажи в разных городах страны", - сказали в Роскачестве. Участниками осенней акции, которая продлится с 25 сентября по 17 ноября, станут также региональные сети из Красноярского края, Иркутской области, Дальнего Востока. Специальные предложения в рамках "Дней российских вин" будут также ждать россиян в 150 ресторанах страны, и среди них крупные ресторанные группы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Геленджике, Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Воронеже. В этом году впервые участниками акции становятся все вина с маркой "Вино России", вина защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения, а также вина, произведенные из винограда, выращенного на территории России. Кроме того, покупателей ждут презентации вин российского производства, специальные условия покупки, скидки, дегустации и конкурсы. "Качество российского вина растет год от года, вместе с этим расширяется ассортимент и присутствие отечественных вин на полках магазинов. Опросы показывают, что практически 70% россиян считают одной из ключевых характеристик российского вина его хорошее качество. При этом четверть потребителей недостаточно хорошо знакомы с винами российского производства или не знают их совсем. Поэтому особенно важно продолжать работу по популяризации и продвижению отечественного виноделия, и акция "Дни российских вин" - ключевое мероприятие в этом направлении", - отметили в Роскачестве. "Дни российских вин" проходят уже седьмой год, организатором акции выступает Роскачество при поддержке Минпромторга и Минсельхоза России совместно с Ассоциацией виноградарей и виноделов России, Россельхозбанком. На старте акции в ней принимали участие не более 5 торговых сетей, а к осени 2024 года количество участников превысило 18. Магазины и рестораны, участвующие в акции, отмечены специальной символикой. Календарь осеннего этапа акции опубликован на сайте Роскачества.

https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html

https://ria.ru/20240919/evrosoyuz-1973542590.html

россия

красноярский край

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, красноярский край, иркутская область, роскачество, пятерочка (сеть магазинов), ашан