https://ria.ru/20240925/putin-1974705048.html
Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском
Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском - РИА Новости, 25.09.2024
Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском
Уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, как участником... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:02
2024-09-25T20:02
2024-09-25T20:11
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
ядерное оружие
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, как участником Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы", - сказал Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, ядерное оружие, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ядерное оружие, Совет Федерации РФ
Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском
Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Лукашенко