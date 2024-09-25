https://ria.ru/20240925/putin-1974705048.html

Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском

Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском - РИА Новости, 25.09.2024

Путин: уточнение госполитики по ядерному сдерживанию согласовано с Минском

Уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, как участником... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:02

2024-09-25T20:02

2024-09-25T20:11

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

ядерное оружие

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, как участником Союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы", - сказал Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

https://ria.ru/20240925/putin-1974705980.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, ядерное оружие, совет федерации рф